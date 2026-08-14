۲۸۸ حمله ایران به ۱۵ پایگاه آمریکا؛ روایت سعیدی از هراس دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، با بیان اینکه ترس از ایران امروز در دل دشمنان بیش از هر زمان دیگری است، اظهار کرد: جهان قدرت ایران اسلامی را به چشم دیده است.

وی با بیان اینکه هیمنه آمریکا در دنیا و منطقه از هم پاشیده است، افزود: ثبت ۲۸۸ حمله به ۱۵ پایگاه آمریکا در منطقه یکی از دلایل این هراس است.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه برای دشمن دیگر هیچ چیز به شرایط پیش از جنگ با ایران بازنمی‌گردد، گفت: باید با اتکا به همین قدرتی که امروز داریم، بار دیگر ایستادگی کرده و از دشمن ترسی به دل راه ندهیم.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه نترسیدن ایران و ایستادگی در برابر دشمن معادلات آنان را برهم زد، افزود: ملت ایران با وحدت و انسجام و زیر سایه ولایت فقیه در برابر زیاده‌خواهی مستکبران ایستادگی کرده و خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه انسجام رمز تداوم پیروزی ایران اسلامی است، تصریح کرد: اقتدار در سایه حفظ انسجام و وحدت در کشور تقویت می‌شود.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه امروز باید به قدرت مذاکره و نه صرفاً خود مذاکره تکیه کنیم، اظهار کرد: رهبر انقلاب علی‌الاصول با مذاکره موافق نبودند، اما اجازه دادند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

سعیدی شاهرودی با اشاره به ضرورت دوری از دوگانه جنگ و مذاکره، گفت: مذاکره برای آشتی و صلح نبوده، بلکه برای پیگیری مطالبات ملت ایران اسلامی است و این نکته را نباید فراموش کرد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی به دشمن و با یادآوری کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افزود: تاریخ ما پر از خیانت‌های خبیثانه آمریکا، انگلیس، اسرائیل و دیگر دشمنان است و باید از این وقایع درس گرفت.