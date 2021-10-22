از مسئولیت مان در قبال آزادی اسرا غفلت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که این جنبش از مسئولیت های خود در قبال اسرای فلسطینی غفلت نکرده و نخواهد کرد.

هنیه در پاسخ به درخواست خلیل عطیه عضو پارلمان اردن برای آزادی اسرای اردنی از زندان های رژیم صهیونیستی گفت: «تمامی تلاشمان را برای آزادی اسرای فلسطینی و عرب بویژه اسرای اردنی از زندان های اراضی اشغالی بکار خواهیم گرفت، پیوسته با دشمن اسرائیلی حول این موضوع درگیر هستیم و دیر یا زود آن را محقق خواهیم کرد».

وی افزود: «تیم مذاکراتی که کار مذاکره غیر مستقیم با رژیم اشغالگر را بر عهده دارد از بهترین اعضای جنبش هستند و می دانند که برای تحقق این امر باید چه کنند».

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین اشاره کرد که این جنبش اجازه جناح بازی و دسته بندی میان اسرا در داخل زندان های رژیم صهیونیستی را نخواهد داد.

هنیه در پایان بار دیگر مسئولیت جامعه بین الملل در قبال حفظ امنیت و جان اسرای فلسطینی در زندان های اراضی اشغالی را گوشزد کرد.