به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی امروز جمعه بیانیه‌ای را در خصوص پیروزی اسرای اعتصاب کننده جهاد اسلامی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، صادر کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته مذکور اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی مطالبات اسرای اعتصاب کننده را پس از گذشت ۹ روز از زمان آغاز اعصاب غذا پذیرفته است. از همین روی، اسرای جهاد اسلامی اعتصاب خود را به حالت تعلیق درآوردند.

به دنبال تحقق این پیروزی، جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای به رژیم صهیونیستی درباره هرگونه تعلل در اجرای مطالبات اسرا و عدم پایبندی به تعهدات خود هشدار داد. جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای پیروزی اسرای جهاد اسلامی را یک دستاورد بزرگ توصیف کرد.

این در حالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین نیز جملگی در بیانیه‌ای مشترک به اسرای جهاد اسلامی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به دلیل تحقق پیروزی در نبرد شکم های خالی تبریک گفتند.

گفتنی است، ۲۵۰ اسیر جنبش جهاد اسلامی فلسطین از سه شنبه هفته گذشته در مخالفت با اقدامات اشغالگران دست به اعتصاب غذا زدند.