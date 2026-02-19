  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۰۴

مقام ارشد حماس: اسرائیل پس از فلسطین به سراغ اردن می رود

یک مقام ارشد حماس نسبت به نقشه های رژیم صهیونیستی برای کشورهای عربی و اسلامی هشدار داد و گفت که پس از موضوع فلسطین، تل آویو به سراغ اردن خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، باسم نعیم، از رهبران حماس تأکید کرد: پس از آن‌که دشمن از طریق تصمیمات مربوط به الحاق، گسترش شهرک‌سازی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی فلسطینی، جنگ را در اراضی فلسطین، به نفع خود فیصله داد، پروژه اش را در مسیر «اسرائیل بزرگ» ادامه خواهد داد که در مرکز این پروژه، اردن است.

وی با اشاره به صدور احکام قضایی علیه شماری از جوانان در اردن اعلام کرد: محکومیت تعدادی از جوانان اردنی به ۱۰ سال زندان به اتهام حمایت از مقاومت، موضوعی است که شایسته تأمل و درنگ طولانی است.

این مقام حماس تأکید کرد که هیچ چیز، نه در سطح افراد، نه گروه‌ها و نه دولت‌ها، در برابر دشمن صهیونیستی فاشیستی که با قاطعیت نقشه هایش را پیش می‌برد، موجب مصونیت نخواهد شد.

نعیم در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه جوانان بازداشت شده روی سرهاست، نه این که آنها پشت میله‌ها و در تاریکی سلول‌ های زندان باشند.

کد خبر 6753467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نمازی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      این شرع مطلق بدنبال جنگ بزرگ منطقه‌ای می‌باشد کشور های اسلامی در مقابلش جهبه گیری کنند اقداماتش تحمیل نکند به جهان اسلام عادی سازی کنار بگذارند جدی با اسراییل برخورد کنند

