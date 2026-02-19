مقام ارشد حماس: اسرائیل پس از فلسطین به سراغ اردن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، باسم نعیم، از رهبران حماس تأکید کرد: پس از آن‌که دشمن از طریق تصمیمات مربوط به الحاق، گسترش شهرک‌سازی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی فلسطینی، جنگ را در اراضی فلسطین، به نفع خود فیصله داد، پروژه اش را در مسیر «اسرائیل بزرگ» ادامه خواهد داد که در مرکز این پروژه، اردن است.

وی با اشاره به صدور احکام قضایی علیه شماری از جوانان در اردن اعلام کرد: محکومیت تعدادی از جوانان اردنی به ۱۰ سال زندان به اتهام حمایت از مقاومت، موضوعی است که شایسته تأمل و درنگ طولانی است.

این مقام حماس تأکید کرد که هیچ چیز، نه در سطح افراد، نه گروه‌ها و نه دولت‌ها، در برابر دشمن صهیونیستی فاشیستی که با قاطعیت نقشه هایش را پیش می‌برد، موجب مصونیت نخواهد شد.

نعیم در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه جوانان بازداشت شده روی سرهاست، نه این که آنها پشت میله‌ها و در تاریکی سلول‌ های زندان باشند.