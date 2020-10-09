پوتین وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به مسکو دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور روسیه وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان را برای مذاکره به مسکو دعوت کرد.

کاخ کرملین شامگاه پنج شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه پس از چند بار گفتگوی تلفنی با «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان و «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان خواستار توقف اقدامات جنگی در منطقه مناقشه قره باغ با اهداف انسانی و به منظور مبادله اسرا و اجساد کشته شدگان می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید که وزیران امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز جمعه برای رایزنی با میانجیگری «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو دعوت می‌شوند.

این در حالی است که رئیس جمهور ارمنستان پیش از این در سخنانی گفته بود که ایروان حاضر است برای پایان دادن به درگیری‌های قره باغ امتیازاتی را در این خصوص بدهد.

بر اساس این گزارش، «نیکول پاشینیان» افزود که در صورت آمادگی جمهوری آذربایجان برای اقدام مشابه، ارمنستان ممکن است در خصوص موضوع قره باغ امتیازاتی بدهد.

وی گفت: تنش‌ها باید بر اساس امتیازات متقابل حل شود. قره‌باغ کوهستانی آماده است و ارمنستان نیز آماده است امتیازهایی در مقابل امتیازاتی که آذربایجان آمادگی ارائه آن را دارد، بدهد.

پاشینیان در عین حال ترکیه را به تشدید درگیری‌ها در قره‌باغ متهم کرد و آنکارا را مسئول تنش جدید در قره باغ دانست.

این در حالی است که رئیس جمهور آذربایجان پیش از این تعیین جدول زمانی از سوی ارمنستان برای خروج از قره باغ را خواستار شده بود.

«الهام علی اف» در عین حال گفت تا زمانی که این اتفاق روی ندهد جمهوری آذربایجان عملیات نظامی را متوقف نخواهد کرد.

وی افزود: قره باغ اراضی جمهوری آذربایجان است. ما باید بازگردیم و باز خواهیم گشت.

گفتنی است، چندی پیش جمهوری آذربایجان و ارمنستان در امتداد خط مرزی منطقه مورد مناقشه قره‌باغ مواضع یکدیگر را گلوله باران کردند. به دنبال این حادثه، ارمنستان با اعلام حالت جنگی فراخوان عمومی داد و مردم را به خدمت زیر پرچم فراخواند؛ جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً حالت جنگی اعلام کرد.

درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر حق مالکیت قره‌باغ از اوایل دهه ۱۹۹۰ در جریان است حال آنکه دور جدیدی از تنش‌ها، از جولای ۲۰۲۰ آغاز شده است.