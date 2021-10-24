به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، اظهار داشت: با توجه به تغییر و تحولات این ویروس باید آمادگی لازم را داشته باشیم و وضعیت را مرتب ارزیابی کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به واکسیناسیون زیادی که در دو ماه اخیر انجام شد، توانستیم دفاع بدنی مردم را بالا ببریم.

عین الهی افزود: متأسفانه در برخی از روزهای مرداد، بیش از ۷۰۰ مورد مرگ و میر داشتیم و حدود ۸ هزار نفر در آی سی یو بستری و حدود ۵۰ هزار نفر مبتلا می‌شدند به گونه‌ای که همه تخت‌های بیمارستانی پر می‌شد.

وی با اشاره به اینکه میزان واکسیناسیون در مرداد فقط پنج میلیون دز بود، اضافه کرد: واکسیناسیون، تنها راه مهم و مطمئن افزایش توان دفاعی بدن است و قول داده بودیم تا دهه فجر، واکسیناسیون را کامل کنیم.

وزیر بهداشت گفت: کار شبانه روزی انجام شد و با کمک همه دستگاه‌های مربوط، توانستیم حجم زیادی واکسن را وارد کشور کنیم.

عین الهی با بیان اینکه در مدت دو ماه و نیم، ۷۵ میلیون دوز واکسن را تزریق کردیم، افزود: کمک مردم از جمله بسیجیان موجب این دستاورد شد و اگر با شرایط معمول می‌خواستیم این کار را انجام دهیم حداقل یک سال طول می‌کشید.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مرگ هر یک نفر بسیار ناراحت کننده و دلخراش است، گفت: میزان مرگ و میر از ۷۰۰ نفر در روز به ۱۲۴ نفر در روز کاهش یافت و میزان بستری شدگان نیز به روزانه هزار و ۴۰۰ و بیماران (سرپایی) به حدود هفت هزار نفر کاهش یافت و این وضعیت نوید آینده را می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه باید آمادگی لازم را برای پیک ششم کرونا داشته باشیم، افزود: انجام واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی می‌تواند بسیار کمک کند تا زمانی که به ایمنی جمعی نرسیدیم باید ماسک بزنیم و فاصله‌های فیزیکی را رعایت کنیم.

عین الهی با قدردانی از کسانی که واکسن زدند، از کسانی که واکسن نزده‌اند خواست تا هر چه زودتر این کار را انجام دهند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه به میزان واکسیناسیون محدودیت‌ها برداشته می‌شود، گفت: انجام واکسیناسیون در جهت برداشتن محدودیت‌ها است.

عین اللهی در ادامه افزود: امکان تغییر ژنتیکی و افزایش میزان بیماری‌زایی ویروس کرونا وجود دارد اما یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با این ویروس، این است که بدن خود را مقاوم کنیم.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر واکسیناسیون باید ماسک بزنیم و فاصله فیزیکی را رعایت کنیم, گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد زیادی از بیماران کرونایی منجر به فوت، کسانی بودند که واکسن نزده بودند.

عین اللهی با تأیید اینکه ۱۰۰ درصد کسانی که در مازندران از بیماری کرونا فوت شدند کسانی بودند که واکسن نزدند، اضافه کرد: پارسال همه کادر پزشکی ما واکسینه شدند قبل از اینکه آنها واکسن بزنند حدود ۲۰۴ نفر از این عزیزان به شهادت رسیدند اما امسال با اینکه ویروس تهاجمی‌تر بود به تعداد انگشتان دست هم شهید سلامت نداشتیم چون واکسن زده بودند.

وی با بیان اینکه تصمیم داریم دوز سوم واکسن را هم برای کادر سلامت انجام دهیم، ادامه داد: فعلاً کادر سلامت و در مرحله بعد افراد ریسک بالا یا افراد مسنی که مدت زیادی از واکسن آنها سپری شده است می‌توانند دُز سوم واکسن را به عنوان دُز یادآور دریافت کنند.

وزیر بهداشت افزود: بر اساس مطالعات، کسانی که واکسن می‌زنند عوارض کرونا در آنها نادر است و در آنها مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا وجود ندارد در برخی موارد, فرد ممکن است پیش از واکسن یا همزمان با واکسن به کرونا مبتلا شود و فوت کند.

عین اللهی افزود: برای ایجاد ایمنی ناشی از واکسن باید حدود ۲ ماه از واکسن زدن سپری شود تا فرد در مقابل این بیماری ایمن شود.

وی اضافه کرد: سابقه واکسیناسیون در کشورمان به یک قرن می‌رسد و فلج اطفال به علت واکسیناسیون ریشه کن شد.

عین اللهی درباره نامه‌ای که از یکی از محققان پزشکی کشور درباره میزان اثرگذاری واکسن کرونا منتشر شد، گفت: این مطالعات کامل نشده و زود منتشر شد و این تحقیق هنوز به نتیجه کامل نرسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات بین‌المللی، واکسیناسیون نتایج بسیار خوبی دارد و به مردم اطمینان می‌دهم که واکسن‌هایی که در داخل استفاده می‌شود جزو بهترین واکسن‌های جهان است.

وزیر بهداشت گفت: واکسن سینوفارم موجود و مورد استفاده در کشورمان واکسن اصلی پکن هست و مردم نباید به مطالب فضای مجازی توجه کنند.

عین اللهی با اشاره به اینکه انواع واکسن کرونای موجود در جهان در کشورمان تولید شده است افزود: علت اینکه واکسن را وارد می‌کنیم این است که زمان برای ما مهم است و باید زودتر به ایمنی برسیم اگر بخواهیم معطل تولیدات داخلی واکسن شویم تا به ۱۶۰ میلیون دوز واکسن مورد نیاز برسیم باید خیلی صبر کنیم در حالی که اکنون برای ما حتی یک ساعت هم مهم است.

وی با اشاره به اینکه تولید واکسن از مرحله آزمایشگاهی تا صنعتی شدن زمان بر است، اضافه کرد: به علل گوناگون از جمله تحریم‌ها و مشکلات اجرایی, واکسن ساز داخلی تا کنون ۱۴ میلیون دوز به ما تحویل داده است.

وزیر بهداشت گفت: به مقدار تولید واکسن داخل از واردات واکسن خارجی کم می‌کنیم اما زمان را از دست نمی‌دهیم.

عین اللهی افزود: برای ترویج واکسیناسیون تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، روشنگری است و همکاران ما در اکثر شبکه‌های صدا و سیما حضور می‌یابند و روشنگری می‌کنند.

وی افزود: اولین اولویت دولت، مبارزه با کرونا بود و واقعاً مردانه وارد شد و به عنوان کار اساسی، آن را انجام داد.

وزیر بهداشت گفت: خروج و ورود به کشور حتماً باید با واکسیناسیون باشد و باید کارت واکسیناسیون یا پی سی آر منفی داشته باشند.

عین اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا کارمندانی که واکسن نزده‌اند باید هر ۷۲ ساعت تست دهند، گفت: این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نیست زیرا قابل انجام نیست.

وی افزود: تا زمانی که به هدف مورد نظر واکسیناسیون نرسیم نباید عادی انگاری کنیم و باید به تدریج محدودیت‌ها را برداریم.

عین اللهی اضافه کرد: آموزش و پرورش در صورتی می‌تواند بازگشایی مدارس را انجام دهد که بیش از ۷۰ درصد ۲ دوز واکسن خود را دریافت کنند.

وی گفت: سرعت واکسیناسیون در آموزش و پرورش خوب است و امیدواریم تا اواخر آبان به هدف اصلی خود برسد و این می‌تواند زمینه بازگشایی مدارس شود.

وزیر بهداشت گفت: میزان مرگ و میر در کودکان کم است اما ناقل هستند و این موضوع نگرانی ایجاد می‌کند.

عین اللهی با اشاره به اینکه واکسن برکت یکی از موفق‌ترین واکسن‌های جهان است، افزود: میزان عوارض آن بسیار کم است اما متأسفانه تولید این واکسن کافی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده است نشان می‌دهد واکسن برکت از ایمنی‌زایی بالایی برخوردار است و این مطالعات را برای سازمان‌های بین‌المللی فرستادیم و امیدواریم که اگر مسائل سیاسی در آنجا حاکم نباشد این واکسن بتواند به عنوان واکسن بین‌المللی مطرح شود.