«مدیر کل دانشجویی»معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عباس شیراوژن با صدور حکمی دکتر حمیدرضا اشراقی را به عنوان مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه منصوب کرد.

متن این حکم خطاب به دکتر حمیدرضا اشراقی به شرح زیر است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل دانشجویی معاونت‌فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.

اهم وظایف و مأموریت‌های محوله به شرح زیر تقدیم می‌شود:

۱. تلاش جهادی در جهت ارتقاء و بهبود خدمات رفاهی قابل ارائه به دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها و گسترش کمی خوابگاه‌های متأهلین

۲. ارائه الگوی ایرانی – اسلامی رفاه، معیشت و کرامت عموم دانشجویان به ویژه دستیاران تخصصی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان نخبه و ممتاز

٣. ارائه الگوی استاندارد از سبک زندگی مطلوب دانشجویی، تغذیه سالم و سالن‌های غذاخوری متناسب با شأن و جایگاه دانشجویان بر اساس الگوهای غذایی علمی و بومی

۴. مشارکت بخشی به دانشجویان در جهت تصمیم سازی و اجرای برنامه‌ها در حوزه صنفی و رفاهی ... ارتقاء سطح سلامت معنوی و بهداشت‌روان دانشجویان، پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و تقویت

۵.نظارت بر کیفیت ارائه خدمات از سوی مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه‌ها، غربالگری سلامت‌روان و سنجش سیمای زندگی دانشجویان مبتنی بر ابزارهای روزآمد علمی؛ با توجه به ویژگی‌های حرفه‌ای، بومی و مذهبی

۷. گسترش کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی در میان دانشجویان به ویژه در محیطهای خوابگاهی همراه با اجرای پیوست فرهنگی

۸. توسعه فضاهای فیزیکی ورزشی در مجتمع‌های دانشگاهی و تدوین پیوست فرهنگی آنها

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تجارب و دانش کارشناسان و صاحب‌نظران، در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول تکریم دانشجویان، مردم‌داری، عدالت‌محوری و فسادستیزی در راستای اعتلای معنوی، رفاه و آسایش و سلامت جسمانی دانشجویان عزیز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق باشید.»

در سوابق اجرایی دکتر حمیدرضا اشراقی مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مشاور عالی مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت نساجی هلال احمر، مشاور رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تهران، معاون اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و آینده شناسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دفتر معاونت حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور، مشاور اجرایی مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، رئیس هیات مدیره شرکت چاپ و انتشارات کتیبه سازمان تأمین اجتماعی، رئیس اداره مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر روابط عمومی معاونت‌های آموزشی و برنامه‌ریزی، حقوقی هماهنگی و امور مجلس وزارت بهداشت، مدیر در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی، معاون اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و آینده شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف و فعال حوزه اجتماعی و فرهنگی آمده است.