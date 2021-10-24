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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

«مدیر کل دانشجویی»معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

«مدیر کل دانشجویی»معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی جدید این وزارتخانه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عباس شیراوژن با صدور حکمی دکتر حمیدرضا اشراقی را به عنوان مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه منصوب کرد.

متن این حکم خطاب به دکتر حمیدرضا اشراقی به شرح زیر است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل دانشجویی معاونت‌فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.

اهم وظایف و مأموریت‌های محوله به شرح زیر تقدیم می‌شود:

۱. تلاش جهادی در جهت ارتقاء و بهبود خدمات رفاهی قابل ارائه به دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها و گسترش کمی خوابگاه‌های متأهلین

۲. ارائه الگوی ایرانی – اسلامی رفاه، معیشت و کرامت عموم دانشجویان به ویژه دستیاران تخصصی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان نخبه و ممتاز

٣. ارائه الگوی استاندارد از سبک زندگی مطلوب دانشجویی، تغذیه سالم و سالن‌های غذاخوری متناسب با شأن و جایگاه دانشجویان بر اساس الگوهای غذایی علمی و بومی

۴. مشارکت بخشی به دانشجویان در جهت تصمیم سازی و اجرای برنامه‌ها در حوزه صنفی و رفاهی ... ارتقاء سطح سلامت معنوی و بهداشت‌روان دانشجویان، پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و تقویت

۵.نظارت بر کیفیت ارائه خدمات از سوی مراکز مشاوره و سلامت دانشگاه‌ها، غربالگری سلامت‌روان و سنجش سیمای زندگی دانشجویان مبتنی بر ابزارهای روزآمد علمی؛ با توجه به ویژگی‌های حرفه‌ای، بومی و مذهبی

۷. گسترش کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی در میان دانشجویان به ویژه در محیطهای خوابگاهی همراه با اجرای پیوست فرهنگی

۸. توسعه فضاهای فیزیکی ورزشی در مجتمع‌های دانشگاهی و تدوین پیوست فرهنگی آنها

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تجارب و دانش کارشناسان و صاحب‌نظران، در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول تکریم دانشجویان، مردم‌داری، عدالت‌محوری و فسادستیزی در راستای اعتلای معنوی، رفاه و آسایش و سلامت جسمانی دانشجویان عزیز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق باشید.»

در سوابق اجرایی دکتر حمیدرضا اشراقی مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مشاور عالی مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت نساجی هلال احمر، مشاور رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی تهران، معاون اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و آینده شناسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دفتر معاونت حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور، مشاور اجرایی مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، رئیس هیات مدیره شرکت چاپ و انتشارات کتیبه سازمان تأمین اجتماعی، رئیس اداره مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر روابط عمومی معاونت‌های آموزشی و برنامه‌ریزی، حقوقی هماهنگی و امور مجلس وزارت بهداشت، مدیر در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی، معاون اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و آینده شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف و فعال حوزه اجتماعی و فرهنگی آمده است.

کد مطلب 5334813

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