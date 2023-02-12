کمبود ۱۵ هزار ظرفیت خوابگاه ملکی در گروه علوم پزشکی

دکتر حمیدرضا اشراقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی جدید ۲ هزار و ۸۳۲ تخت خوابگاهی جدید، ۸۰ سوئیت خوابگاهی متاهلی، ۱۳۰۰ ظرفیت سلف سرویس دانشجویی به مجموعه ظرفیت‌های دانشجویی و فرهنگی اضافه شده است.

وی گفت: در کنار افزایش ظرفیت‌های فرهنگی، رفاهی، صنفی دانشجویان علوم پزشکی، انتخابات شوراهای صنفی دانشجویی و دستیاران گروه علوم پزشکی در حال برگزاری است. این انتخابات تحول خوبی برای استفاده از بنیه مشارکت دانشجویی برای اداره دانشگاه‌ها است.

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت افزود: برنامه دیگر در حوزه دانشجویی علوم پزشکی، مربوط به حوزه تربیت بدنی است که برای آن برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در حوزه مشاوره و سلامت روان با همکاری‌هایی که با سازمان اجتماعی وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته، برنامه‌های خوبی برای توانمدسازی دانشجویان در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در حال انجام است.

اشراقی از برگزاری دوره آموزشی مشترک با یونیسف در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: این دوره آموزشی بین المللی در بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی برای دانشجویان علوم پزشکی از برگزاری اردوهای راهیان نور و جشنواره قرآنی خبر داد.

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت درباره برنامه پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی گفت: غربالگری سلامت روان هر دو سال یکبار در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود و در حال حاضر کتاب نتایج دی ماه ۱۴۰۰ در حال آماده سازی است.

وی گفت: در دانشگاه‌های علوم پزشکی ۸۶ هزار دانشجوی خوابگاهی داریم که از این تعداد ۲۲ هزار ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه‌ها استیجاری و مشارکتی است. در واقع به ۱۵ هزار ظرفیت خوابگاهی ملکی نیاز داریم. ۱۷ درصد خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نوساز هستند و سایر خوابگاه‌ها نیاز به بهسازی و نوسازی دارند و برای این کار نیازمند مشارکت خیرین هستیم.