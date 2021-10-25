سبزیجات آلوده به فاضلاب سریعا امحا شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلف برخی کشاورزان مبنی بر استفاده از فاضلاب در آبیاری زمینهای کشاورزی، اظهار کرد: استفاده از فاضلاب در زمینهای کشاورزی تبعات سو بهداشتی را برای جامعه به همراه داشته و این مسئله با سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: در این راستا در جهت پیشگیری از بروز بسیاری از بیماریهای انگلی، رودهای و سرطانها برای مصرف کنندگان و در راستای قانون مجازات اسلامی به منظور مقابله با هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی و قانون آئین دادرسی کیفری در راستای صیانت از حقوق عامه، باید به قید فوریت و ظرف ۴۸ ساعت آینده گشت مشترکی تشکیل شود تا نسبت به امحاء مستمر کشتهای سبزیجات و صیفی جات آلوده به فاضلاب اقدام کند.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه درگیری و بروز مشکلات در راستای امحاء کشتهای سبزیجات و صیفی جات آلوده به فاضلاب، فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه پشتیبانی انتظامی قاطع به وجود آورده و در صورت بروز هرگونه مقاومت از سوی افراد خاطی برخورد قانونی لازم را انجام دهند.
کرمی بیان کرد: در جهت پیشگیری از کشت مجدد سبزیهای آلوده به فاضلاب و در نتیجه تخریب مجدد آنها، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تمهیدات لازم را به منظور آموزش کشاورزان در جهت پیشگیری از کشتهای مجدد آلوده اجرا کنند.
وی به انجام ساخت و سازها در زمینهای وقفی هم اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در زمینهای وقفی که میتواند بعد از اتمام ساخت و ساز مشکلات عدیدهای را برای سازنده فراهم آورد، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نسبت به معرفی مناطقی که به صورت عمده دارای زمینهای وقفی هستند به شهرداری کل کرمانشاه و شهرداریهای مناطق هشت گانه اقدام کند و هرگونه ساخت و ساز را منوط به استعلام از اوقاف بداند.
دادستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه موظف است به منظور پیشگیری از تأخیر در اجرای مجوز ساخت و ساز برای شهروندان، پاسخ استعلامهای دریافتی را به قید فوریت و ظرف هفت روز به شهرداری مربوطه منعکس کند.
کرمی به کاهش نزولات آسمانی و منابع آبی استان کرمانشاه اشاره و تاکید کرد: با عنایت به کاهش چشمگیر نزولات آسمانی در سال گذشته و بهار سال جاری و احتمال ادامه این روند در ماههای پیش رو که میتواند مشکلات عدیدهای برای مردم به وجود آورده و در نهایت به بحرانی جدی تبدیل شود، دستگاههای ذیربط باید مقابله با کشتهای پرآب در ماههای آتی را در دستور کار قرار داده و برنامه ریزی های لازم را برای جلوگیری از کشتهای پرآب در ماههای آینده را انجام دهند.
وی افزود: دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای استان کرمانشاه بر اجرای دقیق مصوبههای شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال در حوزه قضائی خود نظارت کنند و حمایتهای قانونی را به انجام رسانند.
