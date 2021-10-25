۳ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۳

دادستان کرمانشاه:

سبزیجات آلوده به فاضلاب سریعا امحا شوند

کرمانشاه- دادستان کرمانشاه با اشاره به تخلف برخی کشاورزان مبنی بر استفاده از فاضلاب در آبیاری زمین‌های کشاورزی، گفت: سبزیجات آلوده به فاضلاب سریعا امحا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلف برخی کشاورزان مبنی بر استفاده از فاضلاب در آبیاری زمین‌های کشاورزی، اظهار کرد: استفاده از فاضلاب در زمین‌های کشاورزی تبعات سو بهداشتی را برای جامعه به همراه داشته و این مسئله با سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: در این راستا در جهت پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های انگلی، روده‌ای و سرطان‌ها برای مصرف کنندگان و در راستای قانون مجازات اسلامی به منظور مقابله با هرگونه تهدید علیه بهداشت عمومی و قانون آئین دادرسی کیفری در راستای صیانت از حقوق عامه، باید به قید فوریت و ظرف ۴۸ ساعت آینده گشت مشترکی تشکیل شود تا نسبت به امحاء مستمر کشت‌های سبزیجات و صیفی جات آلوده به فاضلاب اقدام کند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه درگیری و بروز مشکلات در راستای امحاء کشت‌های سبزیجات و صیفی جات آلوده به فاضلاب، فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه پشتیبانی انتظامی قاطع به وجود آورده و در صورت بروز هرگونه مقاومت از سوی افراد خاطی برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

کرمی بیان کرد: در جهت پیشگیری از کشت مجدد سبزی‌های آلوده به فاضلاب و در نتیجه تخریب مجدد آنها، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تمهیدات لازم را به منظور آموزش کشاورزان در جهت پیشگیری از کشت‌های مجدد آلوده اجرا کنند.

وی به انجام ساخت و سازها در زمین‌های وقفی هم اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در زمین‌های وقفی که می‌تواند بعد از اتمام ساخت و ساز مشکلات عدیده‌ای را برای سازنده فراهم آورد، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نسبت به معرفی مناطقی که به صورت عمده دارای زمین‌های وقفی هستند به شهرداری کل کرمانشاه و شهرداری‌های مناطق هشت گانه اقدام کند و هرگونه ساخت و ساز را منوط به استعلام از اوقاف بداند.

دادستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه موظف است به منظور پیشگیری از تأخیر در اجرای مجوز ساخت و ساز برای شهروندان، پاسخ استعلام‌های دریافتی را به قید فوریت و ظرف هفت روز به شهرداری مربوطه منعکس کند.

کرمی به کاهش نزولات آسمانی و منابع آبی استان کرمانشاه اشاره و تاکید کرد: با عنایت به کاهش چشمگیر نزولات آسمانی در سال گذشته و بهار سال جاری و احتمال ادامه این روند در ماه‌های پیش رو که می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورده و در نهایت به بحرانی جدی تبدیل شود، دستگاه‌های ذیربط باید مقابله با کشت‌های پرآب در ماه‌های آتی را در دستور کار قرار داده و برنامه ریزی های لازم را برای جلوگیری از کشت‌های پرآب در ماه‌های آینده را انجام دهند.

وی افزود: دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اجرای دقیق مصوبه‌های شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال در حوزه قضائی خود نظارت کنند و حمایت‌های قانونی را به انجام رسانند.

    • کرمانشاهی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      اقدام دادستانی محترم کرمانشاه در دستور امحا کاشت سبزیجات الوده بسیار قابل تقدیر است در غالب شهر های کشور کشت سبزیجات سالم با اب چاه بعنوان یک مزیت تبلیغ به مصرف کننده می شود . اما متاسفانه کشت سبزیجات الوده با اب فاضلاب بوسیله برخی سود جویان متخلف همچنان در کرمانشاه رواج دارد

