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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

به منظور پاسداشت مفاخر یزد؛

همایش نکوداشت حجت الاسلام راشد یزدی در یزد برگزار می‌شود

همایش نکوداشت حجت الاسلام راشد یزدی در یزد برگزار می‌شود

یزد- مسئول دبیرخانه یزد حسینیه ایران از برنامه ریزی برای برگزاری همایش نکوداشت حجت الاسلام راشد یزدی در راستای پاسداشت مفاخر یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، صبح سه شنبه در دیدار با آیت الله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: در قالب تجلیل از مفاخر حسینیه ایران و وعاظ نامی و برجسته این استان، همایش نکوداشت تجلیل از حجت الاسلام راشد یزدی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این همایش در حال انجام است، عنوان کرد: در این برنامه تلاش می شود به تمام ابعاد فعالیت‌های این واعظ نام آشنای یزد در دوران قبل از انقلاب، اوج مبارزات انقلاب، دوران دفاع مقدس و تلاش در عرصه ترویج فرهنگ اسلام و شیعه در داخل و خارج از کشور، پرداخته شود.

حسینی ادامه داد: حجت الاسلام راشد یزدی از مفاخر یزد است و امیدواریم بتوانیم با همکاری نهادهای مسئول این برنامه را در شأن علما و وعاظ حسینیه ایران برگزار کنیم.

امام جمعه یزد نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این همایش، از تلاش های دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران قدردانی کرد و تجلیل از بزرگان و مفاخر را اقدامی ارزشمند دانست.

کد مطلب 5336139

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