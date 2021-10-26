۲۶ جایگاه عرضه سوخت در خراسان جنوبی فعال شد

قربانعلی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از اعلام اختلال با تلاش همکاران سعی شده عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه به نرخ دوم را در استان فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در استان تا کنون ۲۶ جایگاه فعال شده است، گفت: جایگاه‌های سوخت قاسمی، معصومیه، سالاری، چمران، شعله و جانبازان و شهدا و مشعل، مود، محراب و ولیعصر، طوس و ثامن خوسف در ناحیه مرکزی بیرجند، کرمانی و خاوران، شهرداری و خضری در قاین، خدابخش، مطهری و برادران و عشق آباد در طبس، قدسی نیا و باغشهر در فردوس، گلشنی و بعثت در نهبندان و سه قلعه سرایان سوخت با نرخ دوم را عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلی به لحاظ موجودی و ذخیره سوخت در استان نداریم، عنوان کرد: از مردم استان می‌خواهم که صبوری کنند تا مشکل به صورت کامل رفع شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: سعی می‌کنیم تا ساعتی دیگر ۸۰ درصد جایگاه‌ها را به صورت دستی فعال کنیم.