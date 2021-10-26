  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۴۰

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی:

۲۶ جایگاه عرضه سوخت در خراسان جنوبی فعال شد

۲۶ جایگاه عرضه سوخت در خراسان جنوبی فعال شد

بیرجند- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی از عرضه سوخت با نرخ دوم در ۲۶ جایگاه سوخت استان خبر داد.

قربانعلی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از اعلام اختلال با تلاش همکاران سعی شده عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه به نرخ دوم را در استان فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در استان تا کنون ۲۶ جایگاه فعال شده است، گفت: جایگاه‌های سوخت قاسمی، معصومیه، سالاری، چمران، شعله و جانبازان و شهدا و مشعل، مود، محراب و ولیعصر، طوس و ثامن خوسف در ناحیه مرکزی بیرجند، کرمانی و خاوران، شهرداری و خضری در قاین، خدابخش، مطهری و برادران و عشق آباد در طبس، قدسی نیا و باغشهر در فردوس، گلشنی و بعثت در نهبندان و سه قلعه سرایان سوخت با نرخ دوم را عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلی به لحاظ موجودی و ذخیره سوخت در استان نداریم، عنوان کرد: از مردم استان می‌خواهم که صبوری کنند تا مشکل به صورت کامل رفع شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: سعی می‌کنیم تا ساعتی دیگر ۸۰ درصد جایگاه‌ها را به صورت دستی فعال کنیم.

کد مطلب 5336703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها