بارش نخستین برف سال در استان اردبیل

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها-مرضیه گرانمایه: امروز در سی و چهارمین روز از فصل پاییز استان اردبیل با تجربه دمای هوای ۵ درجه بالای صفر چهره زمستانی به خود گرفت تا مردم این استان نخستین برف ۱۴۰۰ را در وسط پاییز تجربه کنند.

با توجه به نقشه‌های هواشناسی سامانه سرد و بارشی وارد استان شده است و در حالی که هنوز پاییز از نیمه نگذشته است شاهد اولین بارش برف در سطح استان اردبیل شدیم که خوشحالی مردم و مخصوصاً کشاورزان منطقه را نیز به همراه داشته است.

سیاوش محمدی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در خصوص آخرین وضعیت هواشناسی استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی امروز سه شنبه ۴ آبان شاهد کاهش دما و بارش باران در مناطق شمالی استان و نیز بارش برف در مناطق مرکزی و جنوبی اردبیل هستیم که طبق پیش بینی‌های هواشناسی این سامانه عصر فردا از استان خارج می‌شود.

وی از صدور اطلاعیه هشدار نارنجی در روزهای اخیر خبر داد و تصریح کرد: این اطلاعیه به کشاورزان هم صادر شده و انتظار می‌رود با رعایت نکات ایمنی از جمله تنظیم دمای گلخانه، برداشت محصولات باغی و کشاورزی خود آمادگی لازم را داشته باشند و همچنین مردم نیز از صعود به ارتفاعات خودداری کند.

مدیرکل هواشناسی استان با توجه به کاهش بارندگی‌ها در استان اردبیل بیان کرد: متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اواخر مهر ماه شاهد کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها در استان هستیم و ۸۰ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی خفیف تا شدید است از این رو انتظار می‌رود مردم به مصرف بهینه آب به صورت جدی اهتمام ورزند و تغییر الگوی کشت نیز از سوی ادارات جهاد کشاورزی به جد ترویج شود.

محمدی گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی امسال پاییز و زمستان بارندگی عادی در استان اردبیل انتظار می‌رود اما این بارندگی‌ها خشکسالی را جبران نمی‌کند و کمبود آب از طریق منابع آبی پشت سدها تا حدودی تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: میانگین بارش استان اردبیل در سال حدود ۳۴۵ میلی متر است که امسال با کاهش ۱۰۰ میلی‌متری به ۲۵۰ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی اردبیل با توجه به ورود سامانه بارشی به استان از کاهش ۵ درجه‌ای دما در مناطق شمالی و کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی استان خبر داد و گفت: انتظار بارش ۵ الی ۱۰ سانتی متری برف را در ارتفاعات و مناطق کوهستانی داریم و بعد از برف شاهد هوای سرد در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهیم بود که دمای هوا به منفی ۳ الی منفی ۵ درجه نیز خواهد رسید.

مردم استان اردبیل پس از آغاز فصل پاییز در هفته‌های اخیر هوای سرد و دمای بالای ۸ درجه بالای صفر را تجربه کرده بودند که امروز با کاهش محسوس دمای هوا و بارش برف در بسیاری از شهرهای استان دومین دوره افت دمای هوای پاییزی در استان به ثبت رسید.