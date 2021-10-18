دعوای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دادگاه لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شکایت جمهوری آذربایجان از ارمنستان در خصوص نقض کنوانسیون معاهده ضد تبعیض نژادی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت.

جلسات دادگاه امروز آغاز و تا فردا سه شنبه ادامه خواهد یافت.

برخی از طرف‌های پرونده به دلیل همه‌گیری کرونا در این جلسه به صورت مجازی شرکت کردند.

هیئت جمهوری آذربایجان به ریاست النور ممداف، معاون وزیر امور خارجه این کشور، نقض کنوانسیون معاهده ضد تبعیض نژادی توسط ارمنستان را توضیح داد.

باکو همچنین از دادگاه خواست تا حکم رسیدگی و جلوگیری از تخلفات ارمنستان را صادر کند.

جلسه رسیدگی به دعوای ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان هم به دلیل نقض همین کنوانسیون هفته گذشته برگزار شد.

بر این اساس، کشور ارمنستان نیز پرونده شکایتی علیه جمهوری آذربایجان به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود که جلسه رسیدگی به این پرونده هفته گذشته برگزار گردید.