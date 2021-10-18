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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۲

تا فردا طرح موضوع می‌شود؛

دعوای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دادگاه لاهه

دعوای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دادگاه لاهه

بررسی شکایت جمهوری آذربایجان و ارمنستان از یکدیگر در پرونده تلافی جویانه ای به اتهام نقض کنوانسیون معاهده ضد تبعیض نژادی تا فردا در دیوان لاهه ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شکایت جمهوری آذربایجان از ارمنستان در خصوص نقض کنوانسیون معاهده ضد تبعیض نژادی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت.

جلسات دادگاه امروز آغاز و تا فردا سه شنبه ادامه خواهد یافت.

برخی از طرف‌های پرونده به دلیل همه‌گیری کرونا در این جلسه به صورت مجازی شرکت کردند.

هیئت جمهوری آذربایجان به ریاست النور ممداف، معاون وزیر امور خارجه این کشور، نقض کنوانسیون معاهده ضد تبعیض نژادی توسط ارمنستان را توضیح داد.

باکو همچنین از دادگاه خواست تا حکم رسیدگی و جلوگیری از تخلفات ارمنستان را صادر کند.

جلسه رسیدگی به دعوای ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان هم به دلیل نقض همین کنوانسیون هفته گذشته برگزار شد.

بر این اساس، کشور ارمنستان نیز پرونده شکایتی علیه جمهوری آذربایجان به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود که جلسه رسیدگی به این پرونده هفته گذشته برگزار گردید.

کد مطلب 5330887

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    نظرات

    • ازاد IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
      3 1
      پاسخ
      ارمنستان یا باید استان زنگه زور را به ازربایجان برگرداند یا درامد پنجاه سالش را به ازربایجان بدهد چاره ایجز این ندارد
      • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
        2 0
        دقیقا ما باز اشتباه کردیم کاش ما احساساتی نشده و پشت ارمنستان در نمیامدیم تا از پشت هم خنجر بخوریم ما حریم هوایی را به روی انها بستیم خود ارامنه باز کردن ها ها ها به این سیاست ما

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