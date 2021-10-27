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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۱۰

امیرعبداللهیان نوشت:

صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم افغانستان برمی‌آید

صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم افغانستان برمی‌آید

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم افغانستان برمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر از نشست دوم همسایگان افغانستان در تهران خبر داد و نوشت: مفتخرم که میزبان نشست بسیار سازنده همسایگان افغانستان بودم.

وی با بیان اینکه پیام این کنفرانس روشن است، تأکید کرد: صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم افغانستان برمی‌آید.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: آینده افغانستان و منطقه ما در میان است. ایران و پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین، ترکمنستان و روسیه برای کمک به مردم افغانستان آماده هستند.

کد مطلب 5337709

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