به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر از نشست دوم همسایگان افغانستان در تهران خبر داد و نوشت: مفتخرم که میزبان نشست بسیار سازنده همسایگان افغانستان بودم.

وی با بیان اینکه پیام این کنفرانس روشن است، تأکید کرد: صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم افغانستان برمی‌آید.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: آینده افغانستان و منطقه ما در میان است. ایران و پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین، ترکمنستان و روسیه برای کمک به مردم افغانستان آماده هستند.