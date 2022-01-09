اختلاف میان افغانستان و کشورهای همسایه سیاست آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و هیئت همراه وی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست امیرعبداللهیان ضمن تأکید بر اینکه تاریخ اثبات کرده است پیوند مردم ایران و افغانستان از نوع خویشاوندی است، اظهار کرد: مجاهدت‌های مردم با غیرت افغانستان نشان داد که هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند افغانستان را اشغال و بر آن حکومت کند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سخنان مثبت رهبران طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر، ضرورت تأمین شاخص‌های قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد.

امیرعبداللهیان، کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم رنج‌دیده افغانستان را یادآور شد و افزود: ایران ضمن تداوم این کمک‌ها، از ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز برای کمک‌های بیشتر به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان بهره خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین سیاست‌های غلط آمریکا و همپیمانان آن طی ۲۰ سال گذشته در افغانستان را مورد نکوهش قرار داد و ایجاد اختلاف میان افغانستان و کشورهای همسایه را یکی از محورهای سیاست آمریکا در منطقه خواند.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: منابع مالی بلوکه شده افغانستان توسط آمریکا می‌بایست برای ملاحظات بشردوستانه و به منظور کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان آزاد شده و در اختیار این کشور قرار گیرد.

همچنین وزیر امور خارجه ضمن بزرگداشت یاد شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، مسئولیت هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک را یادآور شد.

در این نشست هیئت افغانستانی گزارشی در خصوص روند مقابله با داعش و سایر گروه‌های تروریستی و همچنین سیاست‌های مرتبط با مقابله با تولید و قاچاق موادمخدر در افغانستان در دولت جدید این کشور ارائه کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان ضمن تشکر از میهمان‌نوازی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی طی ۴۳ سال گذشته، مشترکات دو ملت را یادآور شده و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان بوده است و دولت جدید افغانستان نیز تأکید دارد که علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نیست.

هیئت افغانستانی با برشمردن ظلم‌های آمریکا در حق مردم افغانستان گفت: اگر چه آمریکا با شکستی مفتضحانه افغانستان را ترک کرد ولی همچنان سیاست‌های خود را علیه مردم افغانستان ادامه می‌دهد و در اثر این سیاست‌ها، ۸۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

در این ملاقات همچنین در مورد حقآبه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند صحبت شد که طرف افغان ضمن تأکید بر احترام خود نسبت به معاهدات بین‌المللی از جمله قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند اظهار کرد: به زودی هیئت‌های فنی (کمیساران آب) دو کشور با هم ملاقات و مباحث مرتبط را حل و فصل خواهند کرد.