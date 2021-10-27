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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۳

فرماندار نهاوند:

عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند انجام می شود

عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند انجام می شود

همدان_فرماندار نهاوند گفت: عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند بدون هیچ مشکلی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری اظهار کرد: مشکلی که از ظهر سه شنبه ۴ آبان ماه در عرضه بنزین جایگاه سوخت در کشور و شهرستان نهاوند، به وجود آمده بود با پیگیری و تلاش کارشناسان در کمتر از ۲ ساعت برطرف شود و از بعدازظهر روز سه شنبه ۴ آبان عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند طبق روال عادی انجام می‌شود.

فرماندار نهاوند گفت: در حال حاضر در جایگاه‌های سوخت کیوان (جاده نهاوند-بروجرد)، جایگاه آردوشان میدان سیدالشهدا، جایگاه ابوالفضل جاده نهاوند-کرمانشاه، جایگاه فیروزان و جایگاه سوخت نصرتی عرضه بنزین بدون هیچ گونه مشکلی انجام می‌شود.

وی افزود: در عرضه بنزین محدودیتی وجود ندارد و رانندگان می‌تواند هر مقدار نیاز دارند، سوخت گیری کنند.

کد مطلب 5337393

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