عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری اظهار کرد: مشکلی که از ظهر سه شنبه ۴ آبان ماه در عرضه بنزین جایگاه سوخت در کشور و شهرستان نهاوند، به وجود آمده بود با پیگیری و تلاش کارشناسان در کمتر از ۲ ساعت برطرف شود و از بعدازظهر روز سه شنبه ۴ آبان عرضه بنزین در ۵ جایگاه سوخت نهاوند طبق روال عادی انجام می‌شود.

فرماندار نهاوند گفت: در حال حاضر در جایگاه‌های سوخت کیوان (جاده نهاوند-بروجرد)، جایگاه آردوشان میدان سیدالشهدا، جایگاه ابوالفضل جاده نهاوند-کرمانشاه، جایگاه فیروزان و جایگاه سوخت نصرتی عرضه بنزین بدون هیچ گونه مشکلی انجام می‌شود.

وی افزود: در عرضه بنزین محدودیتی وجود ندارد و رانندگان می‌تواند هر مقدار نیاز دارند، سوخت گیری کنند.