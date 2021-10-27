هر قدر معنویت طلاب با دیگران تقسیم شود ارزش بیشتری نزد خدا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه در استان قزوین با حضور در مدرسه علمیه شیخ‌الاسلام، با طلاب این مدرسه دیدار کرد و به سوالات ایشان پاسخ داد.

آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در این دیدار در پاسخ به این سوال که آیا پرداختن به کتب غیر درسی و سیاسی در کنار تحصیلات حوزوی لازم است، اظهار کرد: ضرورت دارد تا اصل را بر درک درست مفاهیم و مواد درسی بگذاریم تا بتوانیم آنچه را که آموخته‌ایم درست درک کنیم و هر زمانی که در طی مطالعه و مباحثی با ابهام روبرو شدیم از اساتید و دوستان دیگر جویا شویم تا اصل مطلب را خوب بیاموزیم در غیر این صورت دچار خسارت می‌شویم و پشیمان خواهیم شد.

وی تصریح کرد: اگر بنا داریم خشت اول را درست قرار دهیم لازم است درک درستی از مفاهیم درسی داشته باشیم سپس در کنار آن می‌توانیم مطالعه کتب تحلیل‌های سیاسی، زندگی شهدا و بسیاری از کتب دیگر را برای زمان تفریح برنامه‌ریزی کنیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: انس با قرآن بسیار اهمیت دارد بنابراین باید سعی داشته باشیم که تا جایی که فرصت داریم قرآن بیاموزیم چرا که قرآن یکی از اصلی‌ترین کتب در عالم هستی است همچنین نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز از سیاسی‌ترین کتب هستند که در قالب خطبه و دعا و بسیار عمیق مسائل سیاسی را مطرح کردند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به ضرورت فراگیری کتب سیاسی توسط طلبه‌های جوان افزود: بر اساس مطالب سیاسی در کتب ذکر شده نباید با هر کسی که از جنس و سهم یزید است بیعت کرد چرا که ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها اکنون در افغانستان، یمن، سوریه، لبنان و فلسطین به ناحق خون می‌ریزند و از طرفی آمریکا و اروپا برای ترویج ازدواج همجنس‌بازها در کشورشان قانون تصویب می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: آیا فراگیری کتب سیاسی عالم جزو واجب‌ترین دروس نیست که باید از اول طلبگی فراگرفته شود؟ اگرچه باید پایه‌های درسی طلاب محکم و قطعی باشد تا دچار خسران نشوند.

آیت الله عابدینی عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های معاون تهذیب حوزه علمیه قزوین فعالیت طلاب با توجه به ظرفیت مساجد بود که هنوز به حد کافی گسترش پیدا نکرده اما در رده خود موفق عمل کرده است که بنا بر این طرح قرار بود تعدادی طلبه جوان در مسجد یاور امام جماعت باشند به این صورت که سعی کنند از طریق ارتباط با کسبه‌ها و مدارس محله، آن‌ها را از فضائل نماز اول وقت و دیگر موضوعات دینی آگاه سازند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که با مدارس اطراف مساجد ارتباط برقرار شود تا دانش‌آموزان به نماز خواندن در مساجد تشویق شوند و با انجام اقدامات فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و محله‌ای زمینه را برای جذب نوجوانان به مساجد فراهم سازند.



نماینده ولی فقیه در استان قزوین اذعان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود که طلاب ساکن در اطراف مسجد شیخ‌الاسلام بیشتر پای کار باشند و طوری شود که هر طلبه، عضو فعال حداقل یک مسجد باشد اگرچه طلاب می‌توانند با توجه به توان و ظرفیتشان دو مسجد را انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: اگر در هر مسجدی چند طلبه فعال در کنار و با محوریت و رهبری امام جماعت حضور داشته باشند می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد همچنین اگر طلاب بتوانند با مدارس اطراف مساجد ارتباط برقرار کنند می‌توانند اقدامات ارزشمند فرهنگی را به ثمر بنشانند.

امام جمعه قزوین در پایان گفت: طلاب باید بتوانند با دانش‌آموزان رفیق شوند و تواضع و معنویت خود را با آن‌ها تقسیم کنند چون نه‌تنها موجب جذب نوجوانان به سمت مساجد می‌شود بلکه هرچه معنویت بیشتر تقسیم شود ارزش آن نزد خداوند چندین برابر خواهد شد.

