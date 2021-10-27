سید محمدجعفر قائمی طلب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از متصل شدن ۳۶ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت در خراسان رضوی خبر داد.

وی با بیان این‌که از صبح امروز کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی درصدد اتصال جایگاه‌های سوخت استان به سامانه هوشمند هستند، گفت: تا این لحظه ۲۰ جایگاه در منطقه خراسان رضوی، ۵ جایگاه در منطقه تربت حیدریه و ۱۱ جایگاه در منطقه سبزوار به سامانه هوشمند متصل شده‌اند.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی ادامه داد: کارشناسان این شرکت در تلاش هستند تا سایر جایگاه‌ها نیز به سامانه هوشمند متصل شده و عرضه سوخت در ز استان به حالت عادی بازگردد.

وی یادآور شد: همه ۱۳۵ جایگاه عرضه سوخت سراسر استان فعال بوده و سوخت با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود.

جایگاه‌های عرضه‌کننده سوخت با قیمت مصوب ۱,۵۰۰ تومان به شرح زیر است:

جایگاه جهانی پور میدان فهمیده، جایگاه محمدی نیشابور، جایگاه وحدت نیشابور، جایگاه شهرآباد نیشابور، جایگاه صالح‌آباد تربت جام، جایگاه طرقبه مشهد، جایگاه علی‌نژاد، پشت بوستان بسیج، جایگاه راه ابریشم اول جاده میامی، جایگاه شریعتی کلات، جایگاه نوخندان درگز، جایگاه سنگ‌بست مشهد، جایگاه روشنی طلاب مفتح مشهد، جایگاه گلبوی سفلی نیشابور، جایگاه ١٣۶ بلوار امام علی (ع) مشهد، جایگاه میثاق مشهد، جایگاه ١۶٩ ورودی مشهد، جایگاه الهیه مشهد، جایگاه وصال نیشابور، جایگاه ١٠٢ پزشکی چهارراه ابوطالب مشهد و جایگاه ١٧۴ آزادراه.