امیرخان متقی: افغانستان پس از ۴۰ سال شاهد یک نظام حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با ۱۴ سفیر و نماینده ویژه از کشورهای اروپایی در امور افغانستان اعلام کرده است که طالبان تمام شرایط و اقدامات لازم برای به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه بین‌ الملل را انجام داده ‌است.

«عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته‌ توییتی که در همین زمینه منتشر کرده، نوشته است که دیدار مذکور عصر دیروز در دوحه قطر صورت گرفته است.

متقی در این رابطه گفته است که افغانستان برای نخستین بار طی ۴۰ سال، شاهد یک نظام حاکم است، بنابراین جامعه جهانی باید از آمریکا بخواهد تا پول‌های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند.

وی همچنین ادامه داد که دولت جدید افغانستان به عنوان یک دولت پاسخگو تمام تعهداتی را که لازمه به رسمیت شناخته شدن است، انجام داده است.

پیشتر نیز طالبان اعلام کرده بود که سیاست اعمال فشار موفق نبوده و از جامعه جهانی خواسته بود رویکرد تعامل و همکاری را در پیش بگیرد.

طبق اظهارات نمایندگان طالبان، تضعیف این گروه به نفع کسی نیست و پیامدهای منفی برای جهان به دنبال خواهد داشت.