به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان طی نشست خبری در کابل اعلام کرد: کشورهای جهان ابتدا باید افغانستان را به‌رسمیت بشناسند؛ زیرا افغانستان سرزمینی نیست که تهدیدی برای سایر کشورها باشد.

سخنگوی دولت موقت طالبان با اشاره به برقراری امنیت، تشکیل دولتی مبتنی بر قانون و تامین رفاه مردم در افغانستان، اظهار داشت: لازم است کشورهای جهان به‌ ویژه آمریکا، طالبان را به‌رسمیت بشناسند. چرا که طالبان شرایط لازم برای به‌رسمیت شناخته شدن به‌عنوان یک دولت را به انجام رسانده است.

ذبیح‌الله مجاهد همچنین به‌رسمیت شناخته شدن دولت طالبان را حق طبیعی مردم افغانستان عنوان کرد.