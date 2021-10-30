«امیرخان متقی» با سفیر پاکستان در کابل دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه‌ دولت موقت طالبان امروز شنبه با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیدار کرد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، در این دیدار در خصوص توسعه‌ تجارت و فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای صدور روادید و همکاری در بخش‌ های دیگر میان افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس این گزارش، در نشست امروز وزیر امور خارجه‌ دولت موقت طالبان با سفیر پاکستان در کابل، همچنین تصمیمات لازم برای بازگشایی مسیر بولدک-چمن اتخاذ شد.

گفتنی است که در ادامه رایزنی های بین المللی طالبان، وزیر خارجه ترکمنستان صبح امروز در راس یک هیأت وارد کابل شد. او پیشتر با «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان دیدار کرده بود. در این دیدار، درباره گسترش روابط تجاری و از سرگیری کار پروژه تاپ صحبت شد.