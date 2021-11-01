به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با وجود محرومیت این باشگاه از حضور در نقل و انتقالات همچنان خواهان خرید بازیکن جدید است.

سرخپوشان پایتخت که به دلیل عدم پرداخت مطالبات ۵۸۰ هزار دلاری گابریل کالدرون به همراه طلب ۹۵ هزار دلاری خواکین مربیان پیشین این تیم با محرومیت از سوی فیفا روبرو شده اند همچنان موفق به پرداخت این بدهی نشده است تا سرخ‌ها در روزهای پایانی نقل و انتقالات لیگ برتر بیست و یکم با بحران مواجه شوند.

سازمان لیگ فوتبال ایران ۱۶ آبان ماه را آخرین فرصت جابجایی مجاز یا خرید بازیکن اعلام کرده است اما یحیی برای جذب بازیکن مد نظر خود علاوه بر انتظار برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی قصد عجله در خرید بازیکن ندارد.

احتمال خروج سید احمد موسوی از لیست بازیکنان فصل جاری استقلال تهران باعث شد تا شایعاتی درباره احتمال جذب او از سوی کادر فنی پرسپولیس مطرح شود اما یحیی هیچ قصدی برای خرید این بازیکن ندارد.

هافبک آبی پوشان پایتخت که خیلی دیر از سوی فرهاد مجیدی کنار گذاشته شد منتظر است تا پیشنهاد خوبی دریافت کند تا حاضر به فسخ قرارداد خود شود اما همچنان خبری از این موضوع هم نیست.

گل محمدی در صورت باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی تا پایان مهلت آن همچنان روی جذب بازیکن خارجی اصرار دارد و نمی‌خواهد در این زمینه عجله کند.