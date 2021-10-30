سپاه قدس آماده همکاری برای حل مشکلات گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور ظهر شنبه در دیدار و نشست با استاندار گیلان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی استحکام و استقلال و وحدت خود را مدیون خون پاک شهیدانی همچون حسین فهمیده است، افزود: دولت جدید بارقه امید را در دل مردم ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور، بیان کرد: در نظام ولایی و بر مبنای اسلام تمامی مشکلات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابل است که نمونه بارز آن را در حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی شاهد بودیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان تنها راه حل مشکلات کشور را توجه به مدیریت جهادی دانست و افزود: کشور در حوزه اقتصادی دارای مشکلات عدیده‌ای است ولی اگر به مانند عرصه دفاعی و نظامی به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه و از ظرفیت جوانان استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات تاکنون حل شده بود...

سردار عبدالله‌پور با تاکید بر لزوم اهتمام مسئولان به شعار «ما می‌توانیم»، تصریح کرد: این شعار، شعار جریان انقلاب است زیرا هر چه موفقیت در کشور وجود دارد به دلیل استفاده از ظرفیت جوانان بوده است.

وی با بیان اینکه انقلابی‌گری باید در بین مدیران استان وجود داشته باشد، گفت: اعتقاد به مبانی اسلام، توجه به استقلال و استحکام کشور، عدم وابستگی به بیگانه، حساسیت در مقابل طرح‌های دشمن و تقوای دینی و سیاسی مهم‌ترین ویژگی‌های انقلابی‌گری از نگاه مقام معظم رهبری است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه پسماند، فاضلاب، ترافیک رشت، کارخانه‌های نیمه تعطیل مهم‌ترین مشکلات این استان و رشت است، اضافه کرد: باید به شهرداری رشت و دولت برای حل مشکلات کمک کرد.

سردار عبدالله پور با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت بسیج باعث موفقیت در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود، افزود: گیلان در تزریق واکسن کرونا در کشور دارای رتبه نخست بوده و این امر به لطف استفاده از ظرفیت بسیج در انجام واکسیناسیون و در غالب طرح شهید سلیمانی محقق شده است.

وی سپاه و بسیج را سرباز خادم مردم در کشور دانست و تصریح کرد: سپاه چشم طمع به هیچ جایگاهی نداشته و تا پای جان سرباز مردم، انقلاب و ولی‌فقیه بوده و حاضریم برای سربلندی اسلام بارها کشته شده و زنده شویم لذا از مسؤولان درخواست دارم از امکانات و توان انسانی بسیج و سپاه قدس گیلان نهایت استفاده را کنند.

سپاه قدس گیلان در حل مشکلات رشت شهرداری را همراهی کند

شهردار رشت نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای اسلامی شهر رشت با شعار توجه به تفکر انقلابی کار خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: مجموعه شورای اسلامی رشت شعار ما توجه به تفکر انقلابی و با سیاست حفظ آرامش مردم شروع به کار کردند.

سید امیر حسین علوی با اشاره به وارداتی بودن درس مدیریت در کشور، گفت: متأسفانه درس مدیریت و اجرای مدیریت در کشور وارداتی است لذا برای حل مشکلات در گیلان و رشت باید مدیریت ایرانی اسلامی اجرایی شود.

وی با تاکید بر تحقق شعار تشکیل شهر ایده‌آل اسلامی در رشت، بیان کرد: تشکیل شهر ایده آل اسلامی شعار مسئولان در طول ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است لذا برای تحقق این امر باید از اصلاح درون ساختاری انجام شود.

شهردار رشت با درخواست از سپاه برای حل مشکلات رشت گفت: سپاه و بسیج دارای ظرفیت انسانی بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف است که باید از این ظرفیت بالقوه برای حل تمامی مشکلات بهره‌مند شد.

علوی بارزترین معضلات موجود در گیلان را ضعف زیرساختی دانست و افزود: ضعف مشکلات زیر ساختی در گیلان چندین سال وجود دارد و علیرغم تفاهم‌نامه‌ای که با قرارگاه سازندگی سپاه امضا شده ولی برخی از این تفاهم‌نامه‌ها به دلیل کوتاهی برخی از ادارات تحقق پیدا نکرده است.