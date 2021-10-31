وزیر نفت برای افزایش ضریب برداشت از میادین مجری تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، «توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت از میدان‌های نفتی و گازی شرکت ملی نفت ایران»، عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار سال ۱۴۰۰ وزارت نفت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است. جواد اوجی، وزیر نفت ضمن ابلاغ این اولویت، وحیدرضا زیدی‌فرد، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت را به‌عنوان مجری این پروژه معرفی و منصوب کرده است.

در حکم اوجی خطاب به زیدی‌فرد آمده است: «عطف به تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۵۳۶ تاریخ ۱۴۰۰.۲.۱۳ معاون اول رئیس‌جمهور وقت) ضمن ابلاغ پروژه به شرح زیر به‌عنوان اولویت سال ۱۴۰۰ وزارت نفت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، جنابعالی به‌عنوان مجری پروژه توسعه فناوری‌ها در جهت بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میادین نفتی و گازی شرکت ملی نفت ایران معرفی و منصوب می‌شوید.

با توجه به ضرورت تدوین برنامه اجرایی و ارائه عملکرد، برنامه و پروژه‌های مصوب مزبور به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورالعمل صادرشده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تا برنامه اجرایی و عملکرد اقدامات مربوطه مطابق زمان‌بندی ارائه‌شده و حسب ضرورت اصلاح رویه و فرآیندهای اجرایی قرارداد با هدف حصول اطمینان از دستیابی به اقلام قابل تحویل در سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی درج و گزارش خلاصه عملکرد پروژه مزبور به معاونت برنامه‌ریزی ارسال گردد.»