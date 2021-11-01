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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۷

سرهنگ رنجبر اعلام کرد

ترافیک سنگین معابر در نخستین روز از اجرای ساعت جدید طرح ترافیک

ترافیک سنگین معابر در نخستین روز از اجرای ساعت جدید طرح ترافیک

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در روز دوشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۰ را در نخستین روز از اجرای طرح ترافیک جدید تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه دوشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از باکری و جنت آباد، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی دارای ترافیک است.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: در بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صدف، بزرگراه بابایی در مسیر جنوب به شمال از هنگام، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

سرهنگ رنجبر افزود: آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی و جانبازان در هردو مسیر، دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان یادآور شد: از امروز (دهم آبان ماه ۱۴۰۰) آغاز طرح ترافیک از ساعت ۰۷:۳۰ و پایان آن ساعت ۱۷:۰۰ است.

کد مطلب 5340862

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    نظرات

    • سهراب مهربان IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      در مورد طرح ترافیک چند تا نکته عرض می کنم امیدوارم به گوش مسئولین برسد: اول؛ این طرح با عدالت اجتماعی اسلامی منافات دارد؛ این طرح از کشورهایی که دارای نظام سرمایه داری هستن کپی شده متاسفانه و الان سالهاست که ب اشتباه در حال اجراست. در کشورهای سرمایه داری هر کسی پول دارد شهروند درجه 1 و بقیه در رتبه

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