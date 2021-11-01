علی گرامی نوازنده سازهای کوبه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری یک کنسرت اینترنتی با عنوان «روشنی خانه تویی ای عشق» با طرحی از سید آرش شهریاری در ژانر موسیقی ایرانی بر اساس بداهه و آهنگسازی خبر داد و گفت: این اجرا زاییده همدلی سید آرش شهریاری به عنوان آهنگساز، نوازنده تنبور، تار و خواننده، کاوه کلهرنیا نوازنده ساز باغلاما و بنده به عنوان نوازنده سازهای کوبه‌ای است که با انگیزه ایجاد همدلی با مخاطبان موسیقی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این اجرا از بین بردن شکافی است که این روزها به دلیل مسئله قرنطینه، بین هنرمندان و مخاطبانشان بوجود آمده و امید است این نوع اجراهای مجازی سبب پیوند دوباره آن‌ها شود.

گرامی درباره جزییات این کنسرت موسیقایی اینترنتی عنوان کرد: بخش اول اجرا با تار نوازی و آوازخوانی آرش شهریاری آغاز می‌شود. در این چارچوب فضای کار به گونه‌ای است که موسیقی به قول مرحوم محمدرضا لطفی در «مایه اصفهان جدید» نغمه‌ها به صورت بداهه خلق می‌شوند، موسیقی که با کلام مولانا به نغمه‌ها جان می‌دهد. در ادامه هم گریزی به مقامات دیگر نظیرِ «عشاق» زده شده و طی آن کاوه کلهرنیا با ساز عود به همراهی و ایجاد فضایی هارمونیک می‌پردازد و ضربی‌ها با چیدمانی از بندیرهای بم و زیر توسط بنده، همراه می‌شود.

این نوازنده سازهای کوبه‌ای درباره بخش دوم اجراها هم گفت: بخش دوم این اجرا خنیاگری استاد شهریاری با ساز تنبور در مقام «نهاوند» است که از مقامات قدیم و رایج در حوزه موسیقی ایرانی، عربی، ترکی بوده و با مقاماتی چون «سحری» همراه با آوازی اصیل در این مقام آمیخته شده‌اند. در این بخش کاوه کلهرنیا با ساز باغلاما و من با سازهای کوبه‌ای موسیقی را همراهی می‌کنند و تلاش می‌کنند تا رنگی نو به فضای موسیقایی مد نظرشان ارائه دهند. در انتها هم تصنیفی به آهنگسازی آرش شهریاری (روی غزلی از مولانا) به یاد مادر گرامی‌اش نواخته می‌شود که حامل پیامی بسیار مهم و ارزنده در مقام مادران سرزمینمان بوده که ترجمان عشق و روشنی خانه‌اند.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: این اجرا هم اکنون بارگذاری شده و مخاطبان می‌توانند برای تماشای این اجرا اقدام کنند. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی یک هفته فرصت برای تماشای این کنسرت اختصاص داده شده است.