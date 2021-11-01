به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به حجم بالای سرماخوردگی در اردوی تیم زیر ۲۳ سال، دو بازیکن یعنی علیرضا رضایی دروازه بان اول تیم زیر ۲۳ سال و محمدمهدی محبی دیگر بازیکن این تیم به دلیل تب و لرز شدید، به بیمارستان ابن سینای شهر دوشنبه منتقل شدند.

دکتر ارسلان بهمنی پور پزشک تیم و یوسف جعفری مدیر اجرایی تیم ملی زیر ۲۳ سال، همراه این دو بازیکن به بیمارستان رفتند و پس از سرم تراپی به هتل بازگشتند.

محمد محمدی سرپرست تیم امید، چیا فوادی مدیر رسانه‌ای تیم به همراه محمد علی دهقانی تدارکات تیم هم دچار سرماخوردگی شدید شدند اما تشخیص کادر پزشکی این بود که این دو اتاق‌هایشان بمانند تا با استراحت و رژیم دارویی مراحل درمان را طی کنند.

پیش از این «جان لامرز» و مهران شدیدی پور دستیاران مهدی مهدوی کیا هم دچار سرماخوردگی شده بودند که با توجه به تجویز دارویی، توانستند به بازی دیروز مقابل تاجیکستان برسند.

از جمع ۲۳ بازیکن تیم زیر ۲۳ سال، ۱۴ بازیکن سرما خورده بودند و یک بازیکن (فرزان دانا) به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو، نتوانست به بازی مقابل تاجیکستان برسد.

در روزهای گذشته حدود هشت نفر از اعضای کادر تیم هم دچار سرماخوردگی شده بودند تا از جمع ۴۰ نفر، ۲۳ نفر سرماخوردگی را در دوشنبه تاجیکستان تجربه کنند. در این میان در روزهای گذشته، کادر پزشکی تیم زیر ۲۳ سال، با همه توان درمان سرماخورده ها را در دستور کار قرار داده بود و فشار زیادی را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران برای مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا در کشور تاجیکستان حضور دارد. این تیم با هدایت مهدی مهدوی کیا موفق شد برابر نپال، لبنان و تاجیکستان پیروز شود تا مجوز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را به دست بیاورد.

طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم امید امروز دوشنبه با پروازی اختصاصی ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران، شهر دوشنبه تاجیکستان را به مقصد مشهد ترک می‌کند.

ساعت ۱۷ پرواز تیم ملی در مشهد فرود می‌آید و سپس حدود ساعت ۱۸، کاروان ایران مشهد را به مقصد تهران ترک می‌کند.

پس از ورود کاروان تیم امید به تهران، اعضای این تیم با اتوبوس به مرکز ملی فوتبال می‌روند. بازیکنان در هتل شام صرف می‌کنند و پس از آن طبق برنامه بازگشت به شهرهایشان یا در هتل آکادمی می‌مانند و صبح سه شنبه به شهرهایشان پرواز می‌کنند و یا همان شب در فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد شهرهایشان ترک خواهند کرد.

مهدی مهدوی کیا و دستیارانش هم امشب تهران را به مقصد آلمان ترک می‌کنند تا مدتی به استراحت بپردازند.