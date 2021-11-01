به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال بهرام رضائیان درباره عملکرد تیم امید در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا گفت: این تیم بعد از وقفه‌ای دو ساله با کادر فنی مجرب تشکیل شد و با اینکه زمان کوتاهی برای آماده سازی در مسابقات مقدماتی داشت، اما فدراسیون فوتبال از آغاز تشکیل این تیم امکانات لازم و موارد مورد نیاز را با توجه به برنامه‌های کادر فنی فراهم کرد. با توجه به مشاهدات خودم باید بگویم کادر بسیار دلسوز و پرانرژی در کنار این تیم شکل گرفته که با هدایت مهدی مهدوی کیا به جزئی‌ترین موضوعات توجه دارند. بازیکنان هم این شرایط را به خوبی درک کرده‌اند و همدلی خوبی ایجاد شده که امیدوارم با دعای خیر مردم شریف ایران شاهد ادامه موفقیت‌ها و درخشش تیم ملی امید باشیم.

عضو هیأت رئیسه با اشاره به صعود مقتدرانه تیم امید در این مسابقات گفت: از همین امروز باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و اردوهای خوب آماده سازی تیم امید را در دستور کار قرار دهیم تا با تدارک گسترده وارد رقابت‌های نهایی شویم. یکی از برنامه‌ها و اهداف مهم فدراسیون صعود تیم امید به المپیک پاریس است. امیدوارم با راهیابی به المپیک طلسم شکنی کنیم.

وی اضافه کرد: نام این تیم امید است و همه باید بدانیم که حمایت از این تیم وظیفه ملی ما است. هر چند معتقدم که حمایت از جوانان این مرز و بوم تحت هر شرایطی وظیفه ملی است و مطمئنا آنها هستند که آینده فوتبال ایران می‌سازند. بدون شک مهدوی کیا و دستیاران وظایف خود را به نحو احسن همانطور که در این مرحله از مسابقات شاهد بودیم، انجام خواهند داد و ما هم وظیفه داریم پشتیبان آنها باشیم.

رضائیان با اشاره به پرواز اختصاصی تیم امید در این مسابقات گفت: برای اولین بار در تاریخ فوتبال ملی برای تیم امید پرواز اختصاصی در نظر گرفته شد و به صورت مستقیم به مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا اعزام شد. همچنین برگزاری اردوهای منظم پیش از اعزام به تاجیکستان با توجه به زمان کوتاهی که این تیم داشت از دیگر اقدامات مناسب این مدت بود که تمامی این موارد بدون تردید با مساعدت عزیزی خادم میسر شد. باید یادآوری کنم ملی‌پوشان کشورمان لایق بهترین‌ها هستند و هر آنچه که در توان فدراسیون فوتبال باشد برای پیشرفت و رشد تیم امید انجام خواهیم داد.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون با تاکید تعامل بسیار خوب میان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک تصریح کرد: خوشبختانه طبق سنوات گذشته در این دوره شاهد حمایت‌های بی دریغ کمیته ملی المپیک از تیم ملی امید کشورمان بودیم. کمیته ملی المپیک همکاری شایسته‌ای با فدراسیون فوتبال در فرآیند آماده سازی این تیم داشت که بخشی از صعود تیم از مرحله مقدماتی حاصل این همکاری مشترک بوده است و امیدواریم همین روند در مرحله نهایی با وسعت بیشتری ادامه پیدا کند.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون در پایان یادآور شد: شور و اشتیاقی که با صعود تیم ملی به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر رخ داد، باعث شادی دل ٨۵ میلیون نفر از مردم ایران شد. هیچ چیزی مانند فوتبال نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد و امیدوارم این اتفاق با صعود تیم فوتبال امید ایران به المپیک پاریس تکرار شود.