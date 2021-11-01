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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۵

معاون والی سابق پنجشیر؛

احمد مسعود در تاجیکستان است و گاهی به افغانستان می آید

احمد مسعود در تاجیکستان است و گاهی به افغانستان می آید

معاون والی سابق پنجشیر اعلام کرد که احمد مسعود فرمانده جبهه پنجشیر در تلاش برای جلب حمایت کشورهای مختلف جهت مبارزه برضد طالبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کبیر وثیق» معاون والی سابق ولایت پنجشیر در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه اعلام کرد که «احمد مسعود» فرمانده جبهه پنجشیر در حال حاضر در تاجیکستان است.

وی در این باره گفت: احمد مسعود در حال حاضر در تاجیکستان است اما گاهی برای دیدار با نیروهای مقاومت به اقغانستان می آید.

مطابق اظهارات وثیق، احمد مسعود در تلاش است تا حمایت کشورهای متعدد را در تقابل با طالبان جلب نماید.

وی همچنین گفت که جبهه پنجشیر با تاجیکستان که کمک های قابل توجهی به مردم افغانستان در مبارزه با طالبان ارائه کرده است، روابط خوبی دارد.

همزمان با تسلط گروه طالبان بر افغانستان، مخالفان این گروه به ولایت پنجشیر رفتند و در آنجا به جبهه مقاومت پنجشیر به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود فرمانده سابق و از چهره های مبارز برضد طالبان، پیوستند.

احمد مسعود بارها تاکید کرده است که مبارزه اش برضد طالبان جنبه قومیتی ندارد و فقط در جهت استقلال این کشور است.

کد مطلب 5341164

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    نظرات

    • شاهین IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      67 2
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      طالبان حتی گندم ناچیزی که چین جفا کار به مردم ما صدقه داده را نمیخواهند در اختیاره مردم بیچاره بگذارند ومیخواهند از مردم فقیر بخاطر صدقه ناچیزه چین کار بکشند چین هم گندم را داده به طالبان تا انها را ارباب مردم درست کنند بازهم زنده باد ایران که کمک های سخاوتمندانه خود را دستاویزه طالبان نکرده

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