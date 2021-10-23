شورای عالی مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عطا محمد نور» والی پیشین ولایت بلخ در صفحه فیس‌بوک خود اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی افغانستان را منتشر کرد.

در این اعلامیه، وی گفته است که این اواخر افغانستان در اثر بی کفایتی، تک روی، انحصارگری و فساد گسترده و در نتیجه یک معامله نامردانه دچار بی نظمی و بی نظامی شد و شیرازه دولت از هم پاشید.

این اعلامیه می افزاید که جمعی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مطرح کشور پس از مشورت جبهه‌ای را تحت عنوان «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» تاسیس و به دنبال آن کمیته‌ای را مشخص کرده اند تا گفت‌وگوها را با بقیه شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌ها آغاز کنند.

برنامه کاری این جبهه به دو بخش عمده سیاسی و نظامی تقسیم و ادعا می شود که ترجیح این گروه ها رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است.

شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که این شورا در نظر دارد مسائل کشور از طریق سیاسی حل و فصل شود اما در صورتی که طرف مقابل و حامیان آنها به چنین راه حلی تن ندهند، ناچار به بخش دوم مبارزه یعنی فعالیت‌های نظامی متوسل خواهد شد و مسئولیت و پیامدهای آن بر دوش طرف مقابل خواهد بود.

شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان همچنین از عدم موافقت جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان تقدیر کرده و از سازمان ملل و همه کشورهای جهان نیز خواسته است که طالبان را به رسمیت نشناسند.

این شورا از جامعه جهانی و نهادهای کمک‌رسان جهان نیز خواسته تا به مردم افغانستان به‌طور مستقیم کمک‌های بشردوستانه کنند.