امیرخان متقی: مشکلات افغانستان و تاجیکستان حل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در سخنانی اعلام کرد که مشکلات به وجود آمده میان این کشور و تاجیکستان حل شده است.

سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با تاجران در ولایت قندز در این باره گفت که دولت تاجیکستان وعده داده است تا تسهیلات لازم را برای تجارت با افغانستان به و جود آورد.

امیرخان متقی در این باره اضافه کرد: برخی سفارتخانه‌ های افغانستان در خارج از کشور باز شده و برای بازگشایی سفارت های دیگر نیز تلاش ها در جریان است.

این در حالیست که امیرخان متقی امروز از بندر تجاری شیرخان در شهرستان امام صاحب واقع در ولایت قندوز نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان دیدن کرد.

گفتنی است که طالبان در ۱۵ آگوست سال گذشته میلادی با تصرف کابل قدرت را در دست گرفت و چندی بعد، اسامی وزرا و مقامات دولت موقت افغانستان را رسانه ای کرد.