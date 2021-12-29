آمریکا به تعهد خود برای محافظت از افغانستان عمل نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد ظاهر اغبر»، سفیر سابق افغانستان در تاجیکستان گفته است که نیروهای مقاومت علیه طالبان نه تنها در ولایت پنجشیر، بلکه در قندهار و در منطقه اندراب در ولایت بغلان نیز فعال هستند.

این دیپلمات افغان همچنین افزود: «هیچ کس انتظار نداشت که طالبان به این سرعت کابل و کشور را تصرف کند. این کشور دارای یک ارتش کاملاً آماده و مجهز با بیش از ۵۰ هزار نیرو بود. افغانستان همچنین دارای توافق با آمریکا بود که باید از ما محافظت می‌کرد اما واشنگتن به این توافق عمل نکرد.»

اغبر همچنین رئیس جمهور سابق افغانستان را به خیانت متهم کرد و گفت: «غنی با طالبان توافق محرمانه داشت و فرار کرد. او به مردمی که او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده بودند، خیانت کرد.»

سفیر افغانستان در تاجیکستان یادآور شد که به جز پنجشیر، ۳۳ ولایت افغانستان تسلیم طالبان شده اند. وی خاطرنشان کرد که هیچکس انتظار چنین تحولی را نداشت و برای جنگ آماده نبود، زیرا در ۲۰ سال گذشته پنجشیر یک منطقه گردشگری بوده است.

این دیپلمات دولت سابق افغانستان در ادامه گفت: «نه ارتش آماده بود و نه سلاحی برای مقاومت در برابر طالبان وجود داشت، با این حال پنجشیر در حالت جنگی است و تسلیم نمی‌شود. مردم به مدت دو روز آنجا ایستادند و اعتراض کردند و مرگ بر طالبان گفتند. تظاهرات نه فقط در پنجشیر برگزار می‌شود، بلکه مردم در قندهار و اندراب هم اعتراض کردند. من مطمئن هستم که به زودی تمام کشور در برابر طالبان قیام خواهد کرد و این نه تنها مقاومت سیاسی و نظامی، بلکه مقاومت همه جانبه خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد که «امرالله صالح»، معاون سابق رئیس جمهور افغانستان در ولایت پنجشیر قرار دارد و نیروهای مقاومت در برابر طالبان سلاح و تجهیزات نظامی کافی برای ادامه جنگ را دارند.

اغبر افزود: «ما از طریق تلفن با رهبر مقاومت، احمد مسعود و دیگر اعضای مقاومت ارتباط داریم و مقاومت ملی افغانستان خواهان حمایت سیاسی تاجیکستان است».