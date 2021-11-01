به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، حشمت الله رحمانی اظهار کرد: با تخریب ۴ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تاکستان سه هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی که به صورت بنا و دیوار کشی درآمده بود، به حالت قبل بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان با بیان اینکه تخریب‌های صورت گرفته با حضور نماینده دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان انجام شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از این تخریب‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و دو مورد نیز اجرای احکام قطعیت یافته قضائی بوده است.

رحمانی بر حفظ اراضی کشاورزی در مقابل دست اندازی افراد سودجو تاکید کرد و یادآور شد: متأسفانه سودجویان زمین با هدف کسب منافع شخصی و بدون توجه به ارزش ذاتی اراضی کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه با ساخت و سازهای غیرمجاز در تلاش برای ایجاد ارزش افزوده کاذب هستند که مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان خود در مقابل اینگونه سودجویی‌ها ایستاده است.

وی از کشاورزان و باغداران خواست تا هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را به سامانه تلفنی ۱۳۱ اعلام کنند تا به سرعت به موضوع رسیدگی شود.