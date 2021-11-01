کشف و شناسایی ۱۷۱ دستگاه رمزارز غیرمجاز در شهرستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش در جلسه کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان اسکو، با تأکید بر اینکه هر گونه فعالیت اقتصادی باید با مجوز و در چارچوب قانون انجام شود اظهار داشت: تاکنون هیچ پروانه بهره‌برداری برای استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان اسکو صادر نشده و بر این اساس هرگونه فعالیتی در این حوزه غیرقانونی است.

فرماندار شهرستان اسکو با تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، قضائی و عوامل توزیع برق شهرستان همچنین همکاری و همراهی مردم از افزایش ۳۵۰ درصدی کشف و شناسایی ماینر غیر مجاز نسبت به شش ماهه سال ۹۹ خبر داد و گفت: میزان کشفیات شش ماهه نخست سال جاری ۱۷۱ دستگاه بوده که ارزش تقریبی آنها ۶۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

رضی منش همچنین به کشفیات سال‌های قبل نیز اشاره کرد و گفت: کل کشفیات سال ۹۹، به تعداد ۹۶ دستگاه و سال ۹۸ به تعداد ۵۷ دستگاه بوده است که هر سال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش غیرمجاز مصرف برق هستند، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های ماینر در شهرستان اسکو با جدیت ادامه خواهد داشت، چرا که این متخلفان موجب تضییع حقوق مشترکان و شهروندان می‌شوند.

فرماندار شهرستان اسکو افزود: کمیته پایش باید با اقداماتی نظیر رصد میزان مصرف برق مشترکان خانگی و صنعتی و سایر روش‌های فنی و اشرافیت اطلاعاتی فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه را شناسایی کنند.

رضی منش همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی مدخل در کشف و شناسایی ماینرهای غیر مجاز را لازم و ضروری دانست و بر بهره گیری از تمامی ظرفیت شهرستان در راستای صیانت از منافع ملی و ممانعت از فعالیت‌های غیرقانونی تاکید کرد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز برای رمز استخراج ارز دیجیتال گفت: از شهروندان محترم تقاضا داریم به منظور ایجاد رفاه و آسایش عمومی و در راستای حفاظت از منافع ملی در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه ۱۲۱ فوریت برق شهرستان گزارش کنند.