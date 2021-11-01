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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۱۰

وانگ ونبین:

آمریکا باید سیاست اشتباه فشار حداکثری علیه ایران را اصلاح کند

آمریکا باید سیاست اشتباه فشار حداکثری علیه ایران را اصلاح کند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در سخنانی تصریح کرد: آمریکا مقصر اصلی بحران کنونی در موضوع برنامه هسته ای ایران است؛ لذا واشنگتن باید سیاست اشتباه فشار حداکثری علیه تهران را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود تأکید کرد: آمریکا به عنوان مقصر اصلی بحران کنونی هسته‌ ای ایران، باید سیاست اشتباه فشار حداکثری علیه تهران را کاملاً اصلاح کند و ایران نیز بر این اساس مجدداً پایبندی کامل به تعهداتش (ذیل برجام) را از سربگیرد؛ دیگر طرف‌ ها (کشورهای ۱+۴) هم باید نقش سازنده‌ ای را در این خصوص ایفا کنند.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خارجه چین، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در این باره ادامه داد: اجرای مؤثر برجام تنها شیوه صحیح برای حل موضوع هسته‌ ای ایران است و پکن قاطعانه از بازگشت هرچه سریع‌ تر برجام به مسیر درست آن حمایت می‌ کند.

وی در ادامه اضافه کرد: پیشرفت‌ های مهمی در ۶ دور مذاکرات برای احیای تعهدات برجام در نیمه اول سال جاری حاصل شد. تمامی طرف‌ ها باید هرچه‌ سریع‌ تر مذاکرات را ازسربگیرند و به دنبال راه‌حل‌ های قابل انعطاف و واقع‌ گرایانه‌ ای برای حل موضوعات باقیمانده باشند.

کد مطلب 5341467

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