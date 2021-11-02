حمایت یک فرد نیکوکار از ۶۰ فرزند یتیم

به گزارش خبرنگار مهر، نیکوکار البرزی با همراهی کمیته امداد سالانه از سال ۹۴ به طرح اکرام وارد شده و سالانه ۱۰ نفر به تعداد فرزندان معنوی خود افزوده است.

علی‌اصغر میرآخوری که کار خیر را با حمایت از پنج یتیم آغاز کرده حالا حمایت از ۶۰ فرزند یتیم را برعهده گرفته است و می‌گوید: که کمک به محرومان تاکنون تأثیر بسیار زیادی در رونق کسب و کارش داشته است.

وی انگیزه خود را برای کمک به ایتام پیروی از سلوک ابوالایتام، امیرالمونین (ع) می‌داند و می‌افزاید: اگر هر کسی در جایگاه خود به فکر نیازمندان و محرومان باشد، دیگر فرد محتاجی در جامعه وجود نخواهد داشت. نگاه جامعه به ایتام باید توأم با عطوفت و مهربانی باشد.

این نیکوکار گشاده‌دست علاوه بر اینکه به صورت ماهانه مبالغی را به حساب فرزندان معنوی خود واریز می‌کند، در مناسبت‌های مختلف نیز کمک‌های مالی و معنوی خود را به آنان اهدا می‌کند.

میرآخوری در همین زمینه می‌گوید: در سالروز تولد هر کدام از این بچه‌ها با هماهنگی قنادی محل سکونتشان، کیکی سفارش می‌دهم و به درب منازلشان ارسال می‌کنم تا ساعتی حس شادی روز تولد را با آنان شریک باشم.

وی می‌افزاید: در مناسبت‌ها و اعیاد مختلف ملی و مذهبی هم با توجه به توانم کمک‌های نقدی و یا غیرنقدی را برای آنها تهیه می‌کنم و تنها آرزوی من رضایت خداوند و نشستن لبخند بر لبان آنان است.

نیکوکار البرزی در پاسخ به اینکه فرزندان ایتام را بر چه اساسی مورد حمایت قرار داده و آیا تاکنون آنها را از نزدیک دیده است؟ می‌گوید: برایم فرقی نمی‌کند که کودکی که به فرزند معنوی قبول می‌کنم دختر باشد یا پسر یا از کدام منطقه ایران باشد یا چه دین و مذهبی داشته باشد. معتقدم همه ما انسان هستیم و ایرانی هستیم و موظفیم به هموطنان نیازمند خود کمک کنیم.

وی ادامه می‌دهد: تاکنون هیچکدام از فرزندان معنوی را از نزدیک ندیده‌ام. کمیته امداد نیز در این زمینه قوانین و بخشنامه‌های خاص خود را دارد و امکان ملاقات با بچه‌ها با رعایت شرایطی وجود دارد؛ با این حال تاکنون فقط به کمک کردن به آنان فکر کرده‌ام و اینکه بتوانم ایتام بیشتری را تحت پوشش قرار دهم.

این فرد خیرخواه می‌افزاید: ما در طول روز مشغول کسب و کار خود هستیم و به همین دلیل شناسایی نیازمندان واقعی دشوار است. از آنجا که کمیته امداد حدود ۲۰ سال است طرح اکرام ایتام و محسنین را اجرایی کرده، بانک اطلاعاتی دقیقی از ایتام نیازمند در اختیار دارد که در آدرس ekram.emdad.ir در دسترس است و همه کسانی که از توانمندی مالی برخوردارند می‌توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت نام، حمایت از فرزندان معنوی خود را برعهده بگیرند.