هوای پایتخت قابل قبول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۷ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد. این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۱۶ یعنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

بر اساس این گزارش، پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۵۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای ناسالم و دو روز هوای پاک داشته است.

این در حالی است که سال قبل تهران در همین بازه زمانی ۱۷۲ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵ روز هوای پاک و دو روز هوای ناسالم داشته است.