به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه (۱۹ آذر ماه) در بدو ورود به تهران پس از پایان سفر دو روزه خود برای حضور در شانزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: این سفر به مدت دو روز و به دعوت رئیس مجلس ترکیه برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این سفر ملاقات‌های چند جانبه‌ای خصوصا با رئیس مجلس ترکیه صورت گرفت، افزود: دستور جلسات این اجلاس متمرکز به موضوع افغانستان و مهاجرین با توجه به شرایط سختی که در افغانستان با سرد شدن هوای زمستان وجود دارد و موضوع فلسطین بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجلاس به مدت دو روز برگزار و تصمیمات خوبی در آن گرفته شد، تاکید کرد: در کنار این اجلاس ملاقاتی با رئیس جمهور ترکیه در خصوص همکاری‌های تجاری، سیاسی، فعالیت‌های بیشتر و بالا بردن سقف تجارت دو کشور انجام شد.

قالیباف گفت: در سفر قبلی وزیر خارجه ترکیه به تهران، بحث مربوط به توافقنامه و سند جامعی در روابط دو جانبه صورت گرفت که امروز در این خصوص با آقای اردوغان مباحثی مطرح شد.

وی اظهار داشت: به زودی رئیس جمهور ترکیه سفری به تهران خواهند داشت که امیدواریم در این سفر سند جامع نهایی و به امضا برسد و رونق بیشتری در حوزه مسائل اقتصادی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از این فرصت سفر استفاده شد و دو نشست در خصوص مسائل اقتصادی با بخش خصوصی شکل گرفت، ادامه داد: در ابتدای صبح روز اول نشستی با ایرانیان مقیم ترکیه که در ایران و ترکیه فعالیت اقتصادی دارند برگزار شد. این نشست بسیار موثر و خوب بود و در آن پیرامون مشکلات و فرصت‌ها مباحثی مطرح شد، مقرر گردید ادامه این مباحث را در کمتر از یک ماه آینده در تهران داشته باشیم.

قالیباف افزود: ظهر روز گذشته نیز با شرکت‌های ترکیه‌ای که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و برخی که هنوز به ایران نیامده‌اند، نشستی برگزار شد. این شرکت‌ها در زمینه فرصت‌ها و مشکلاتی که در ایران با آن روبرو هستند مباحثی را مطرح کردند و توقع داشتند در برخی از این زمینه‌ها خصوصا در بعد مسائل حقوقی به آنها کمک شود.

وی با بیان اینکه امروز فرصتی شد تا در نماز جمعه استانبول حاضر و از نزدیک با مردم دیدار کنیم، تصریح کرد: این سفر در بعد مسائل اقتصادی و ایجاد هماهنگی و روابط دو جانبه با کشورهای اسلامی موثر بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نشستی نیز با رئیس مجلس الجزایر در خصوص هماهنگی‌ها داشتیم که مقرر شد وی نیز سفری به ایران داشته باشد.