از حذف ردیف مستقل تا افزایش ۱۸ درصدی بودجه معاونت امور زنان!

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهوری در تاریخ (۲۱ آذرماه ۱۴۰۰) به مجلس شورای اسلامی؛ خبر حذف بودجه مستقل معاونت زنان و خانواده و تعریف آن ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری مورد سوال فعالان این حوزه قرار گرفت.

در یکی از بندهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در جدول شماره هفت این لایحه تحت عنوان «خلاصه بودجه دستگاه های اصلی» بندی تحت عنوان «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستانی و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با اعتباری بالغ بر ۳۸.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.



همچنین در بند ۲۱ جدول شماره ۹ با عنوان برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱؛ برای اعتبارات طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ هشت میلیارد تومان درنظر گرفته است.

هرچند که بودجه تخصیص یافته به معاونت زنان و خانواده در ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بوده است افزایش ۱۸ درصدی داشته است اما این سوال همچنان پابرجاست که چرا برای این نهاد بودجه مستقلی در نظر گرفته نشده است.پ

اما انسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست جمهوری خود نسبت به این خبر در صفحه توئیتری اش واکنش نشان داد و خبر از افزایش ۱۸ درصدی بودجه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این توئیت نوشت: «به لطف خدا نه تنها ردیف بودجه مستقل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۸ درصد افزایش یافته است؛ بلکه به دلیل طرح های جامعی که به زودی اجرایی می شود، این معاونت توانسته از بودجه مرتبط برخی دیگر از وزارتخانه ها نیز در قالب تفاهم نامه بهره مند گردد. جای تاسف است که خطای تایپی در لایحه مستمسکی برای تحلیل های بی اساس گردیده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود!»



اما فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در توئیتی با انتقاد از حذف بودجه معاونت زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده شد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت است. اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم اثر خواهد شد. در مجلس اختصاص بودجه های متمرکز در حوزه زنان را پیگیر خواهم بود.»



براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی- حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، شاغلان صنایع دستی شناسه دار، رهنمایان گردشگری، صیادان شمال و جنوب، باربران و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست را مبلغ سه هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

در بند (ه) تبصره ۱۰ لایحه بودجه به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده دریافت و هزینه کند.

همچنین برای تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولان بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ ق، م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

