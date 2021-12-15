افسر اطلاعاتی زندان جلبوع در اسرائیل برکنار شد

به گزارش مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های صهیونیستی روز سه شنبه اعلام کردند که در ادامه پیامدهای عملیات تونل آزادی که باعث فرار اسرای فلسطینی از زندان جلبوع شد اداره زندان‌های اسرائیل یکی از مسئولین این زندان را برکنار کرد.

طبق گزارش رسانه‌ها، اداره زندان‌ها تصمیم به اخراج افسر اطلاعاتی زندان جلبوع گرفت. این تصمیم پس از ناکامی این افسر اطلاعاتی در برابر زندانیان فلسطینی در عملیات تونل آزادی و همچنین فعالیت‌های غیر اخلاقی این افسر گرفته شده است.

چند ماه پیش اداره زندان‌های اسرائیل اعلام کرد که ۶ اسیر فلسطینی توانستند از زندان فوق امنیتی جلبوع در شمال فلسطین اشغالی از طریق حفر تونل فرار کنند.

در ادامه رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به این شکست بزرگ امنیتی و اطلاعاتی، با صرف هزینه‌های زیاد توانست این ۶ اسیر را دوباره دستگیر و به زندان برگرداند اما این اقدام مانع از انتقادات بسیار زیاد از سوی رسانه‌های صهیونیستی به این شکست اطلاعاتی اسرائیل نشد.