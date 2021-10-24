حال بسیار وخیم اسیر فلسطینی بعد از ۳ ماه اعتصاب غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وضعیت سلامتی و حال عمومی «مقداد القواسمی»، اسیر فلسطینی بسیار وخیم اعلام شده است.

این اسیر فلسطینی از سه ماه پیش در یکی از زندان‌های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده است.

«ایمان بدر» مادر «مقداد القواسمی» اسیر دربند صهیونیست‌ها که از ۹۴ روز پیش اعتصاب غذا کرده، وضعیت سلامی پسرش را وخیم توصیف و خاطرنشان کرد که مدیریت بیمارستان رژیم صهیونیستی وی را در تنگنا قرار داده و او را از تماس با هر فردی منع کرده است.

وی با انتشار یک نوار ویدئویی گفت: وضعیت سلامتی مقداد بسیار بد است و امروز در دیدار با او احساس کردم که بدنش سرد و رنگ چهره اش زرد شده است.

وی افزود: اداره بیمارستان با مقداد مانند اسیر رفتار و او را از بسیاری از حقوق خود محروم می‌کند.

پیشتر کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی نیز طی بیانیه‌ای در خصوص تشدید اقدامات صهیونیست‌ها علیه اسرای جهاد اسلامی اعلام کرد که نظامیان صهیونیست، اسرای جهاد اسلامی را در سلول‌های انفرادی نگه داشته‌اند و شکنجه می‌کنند و همین مسأله موجب اعتراض اسرا شده و برای توقف این امر، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

پس از فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی «جلبوع» در ششم سپتامبر گذشته و ضربه وارد شده به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی، این رژیم اقدامات سخت‌گیرانه علیه اسرای فلسطینی به ویژه اسرای جهاد اسلامی را تشدید کرده است.