تصادف زنجیره ای ۵ خودرو در اتوبان کاشان-قم

به گزارش خبرنگار مهر حسین ریاحی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور مواصلاتی اتوبان کاشان - قم اظهار داشت: در این سانحه پنج خودرو با همدیگر برخورد داشتند.

وی با بیان اینکه این خودروها شامل چهار سواری و یک اتوبوس بود، ابراز داشت: در این حادثه متأسفانه ۹ نفر مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان در مورد جزئیات این حادثه تصریح کرد: طی تماسی در ساعت ۲۳:۱۳ شب گذشته با مرکز ارتباطات اورژانس کاشان مبنی بر وقوع یک تصادف در اتوبان کاشان-قم مأموران اورژانس کاشان در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه یک دستگاه کامیون واژگون شده بود، گفت: برخورد یک خودرو پژو و دو خودرو سواری دیگر و همچنین یک دستگاه اتوبوس باعث این حادثه تصادف زنجیره‌ای شده بود.

ریاحی با اشاره به اینکه برای انتقال مصدومان به مراکز درمانی چهار دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر اعزام شد، افزود: پس از انجام اقدامات امدادرسانی اولیه هشت نفر از مصدومان برای درمان تکمیلی به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز به صورت سرپایی درمان شد.

وی با اشاره به اینکه سه نفر از مصدومان بدحال بودند، خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.