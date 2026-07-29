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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۸

تصادف ۵ خودرو در اتوبان قم-کاشان ۲ مصدوم داشت

تصادف ۵ خودرو در اتوبان قم-کاشان ۲ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف پنج خودرو در اتوبان قم-کاشان دو مصدوم داشت.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک تصادف زنجیره‌ای در اتوبان قم به کاشان به وقوع پیوست.

وی ابراز کرد: سه‌شنبه شب مورخ ششم مردادماه، در کیلومتر ۵۰ محور اتوبان قم به کاشان، پنج دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس پایگاه امیرکبیر به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی افزود: علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6902343

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