مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس با مینی‌بوس در عصر جمعه ۲۲ خردادماه در تقاطع جاده راوند و بلوار معمار در کاشان به وقوع پیوست.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های سپهری، پردیس، اخوان و پیروزان به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه ۱۸ نفر مصدوم شدند که خوشبختانه هیچ‌یک از آنان در وضعیت وخیم قرار نداشتند. تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.