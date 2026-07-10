تصادف در کاشان ۷ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سانحه تصادف بین دو خودرو سواری KMC و پژو ۴۰۵ ساعتی پیش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های کمال‌الملک، قائم و راوند به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات تکمیلی، در این سانحه هفت نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: علت وقوع حادثه توسط عوامل ذی‌ربط در دست بررسی است.