  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

تصادف در کاشان ۷ مصدوم داشت

تصادف در کاشان ۷ مصدوم داشت

کاشان - رئیس مرکز اورژانس کاشان از مصدومیت هفت نفر در پی برخورد دو خودرو در جاده ارمک به رحق از توابع بخش نیاسر شهرستان کاشان خبر داد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سانحه تصادف بین دو خودرو سواری KMC و پژو ۴۰۵ ساعتی پیش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های کمال‌الملک، قائم و راوند به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات تکمیلی، در این سانحه هفت نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: علت وقوع حادثه توسط عوامل ذی‌ربط در دست بررسی است.

کد مطلب 6884306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها