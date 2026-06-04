برخورد ساینا با تیر چراغ برق در کاشان ۶ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۴ خرداد برخورد یک خودرو ساینا با تیرچراغ برق، به مرکز اورژانس کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه موسی کاظم(ع) به محل اعزام شد و نیروهای اورژانس اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه شش نفر مصدوم شدند که خوشبختانه بدحال نبوده و مصدومیت جزئی داشتند که چهار نفر از مصدومین پس از دریافت اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و دو نفر هم با وسیله شخصی به مرکز درمانی مراجعه کردند.