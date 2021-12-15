صدور گواهینامه‌ مورد نیاز دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرپاشا طبائیان عضو هیات مدیره و معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از انعقاد تفاهم نامه‌ای جهت ارتقا سطح آموزش پزشکی در کشور خبر داد و گفت: معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی تهران بزرگ به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و همچنین استفاده از دانش و تجربیات اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده است.

وی ادامه داد: از همین رو دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پیش قدم در امور آموزشی موافقت خود را در این زمینه اعلام کرد و در تاریخ ۲۲ آذر ماه این تفاهم نامه به امضا رسید.

طبائیان اظهار داشت: از مهم‌ترین مفاد این تفاهم نامه می توان به برگزاری سمینارها، وبینارها و کارگاه های تخصصی با کسب امتیاز بازآموزی و ارائه گواهینامه های مشترک معتبر اشاره کرد.

وی گفت: از دیگر مفاد مهم دیگر این تفاهم نامه می‌توان از آموزشی همگانی و کمک می‌توان آموزش جامعه با استفاده از تمام منابع موجود نام برد و نظام پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران موظف شدند در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکنند.

معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: نظام پزشکی تهران بزرگ می‌تواند در صدور گواهینامه‌هایی که نیاز دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم پزشکی است، پیش قدم باشد، از طرفی می‌توان کارگاه‌هایی تخصصی مورد نیاز در حوزه علوم پزشکی را برگزار و گواهینامه صادر کرد که اخذ این گواهینامه‌ها می‌تواند در آینده شغلی فارغ التحصیلان علوم پزشکی بسیار اثربخش باشد و با پای کار آمدن نظام پزشکی تهران صدور گواهینامه‌ برای دوره‌هایی که برگزار خواهد شد، تسهیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در اولین قدم یک وبینار مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار خواهد شد و نظام پزشکی تهران مرجع صدور گواهینامه خواهد بود، باید توجه داشت که فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی به امتیازهای بازآموزی برای راه اندازی مطب نیاز دارند، همچنین شرکت در وبینارها، سمینارها و کارگاه‌ها در ارتقای سطح هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و آموزش تکمیلی پزشکان کاربرد خواهد داشت.

طبائیان یادآور شد: به طور کلی تفاهم نامه منعقد شده در ارتقای آموزش پزشکی جامعه علوم پزشکی سراسر کشور نقش خواهد داشت چرا که دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان علوم پزشکی سراسر کشور می‌توانند در وبینارها، سمینارها و کارگاه‌ها شرکت کنند.