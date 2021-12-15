به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران امروز (چهارشنبه) در سومین همایش علمی تبیین و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: بشر به گونه‌ای آفریده شده است که اشتیاق و میل فراوان به قدرت دارد. این مقوله مهم راه را برای تنازعات جدی در جامعه بشری هموار کرده است. همیشه در تاریخ نزاع و جدال بین انسان‌ها، جوامع بشری، نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها بوده و خواهد بود.

وی با بیان این که هیچ جامعه‌ای را پیدا نمی‌کنید که به میزان خاصی از قدرت اکتفا کند، اظهار داشت: امروز قدرت‌های مطرح با برنامه‌ریزی دقیق در مسیر افزایش قدرت خود قدم برمی‌دارند. آمریکا با برنامه مدون سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی در این اندیشه است که موقعیت امروز خود را در حوزه قدرت حفظ کند و مانع از رشد اقتدار رقبای خود شود. اینکه امروز راهبرد آمریکا معطوف به شرق و چین شده، یعنی قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی شرق افزایش پیدا کرده است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این که هزاره سوم را هزاره آسیا می‌دانند یعنی قدرت‌های این منطقه از کره‌ خاکی، دارند بزرگ‌تر می‌شوند، بنابراین بحث قدرت بحث جدی است. در این حوزه کسی خط قرمز ندارد و نقطه توقفی یافت نمی شود.

ابوترابی‌فرد با بیان این که انبیاء الهی برای افزایش قدرت انسان‌ها آمده‌اند، گفت: مهم‌ترین یا کلیدی‌ترین هدف انبیاء آن است که یک انسان قدرتمند و مقتدر تربیت کنند. انبیاء قدرت را فقط در حوزه قدرت مادی تعریف نمی‌کنند و امروز هم بشر قدرت را در این حوزه تعریف نمی‌کند. قدرت بسیار فراتر از قدرت مادی است. اگر امام خمینی (ره) یک شخصیت مقتدری نبود انقلابی خلق نمی‌شد. امام(ره) یک شخصیت تربیت شده در مدرسه قرآن است که به این سطح از قدرت دست یافته است.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری یک شخصیت مقتدر هستند، اقتدار شخصی دارند و با اقتدار سخن می‌گویند. این اقتدار ثمره دیانت، دینداری و تربیت اسلامی است. کسی که سلوک و مشی او عالمانه است، مبتنی بر اصول است. ثمره تربیت دینی خلق قدرت و انسان مقتدر است ولی انسان مقتدر عاقل است؛ انسان مقتدری که در اوج اقتدار علمی، ایمانی، مادی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی ذره‌ای ظلم نمی‌کند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه عزت یعنی قدرت، خاطرنشان کرد: نظام سیاسی عزیز یعنی نظامی که در قله قدرت است، نفوذناپذیر، آسیب‌ناپذیر و تهدیدناپذیر است و ما باید در این مسیر قرار بگیریم که نظام اسلامی با این حوزه فاصله زیادی دارد. در حوزه دفاعی منزلت خوبی داریم اما باید در این رقابت برای رسیدن به قدرت همیشه در مرز قدرت قرار داشته باشیم.

ابوترابی‌فرد با تاکید بر اینکه نیروهای دفاعی ایران همیشه باید در مرز قدرت باشند، گفت: امروز وظیفه نیروهای مسلح این است که به بالاترین سطح قدرت برسند چون دیگران هم همین کار را می‌کنند و برای قدرت مرز نمی‌شناسند، بنابراین نیروهای مسلح هم نباید مرز بشناسند، باید در مسیر آن بکوشند و ثمره قدرت این است که مورد تهدید قرار نمی‌گیرید.

وی با بیان اینکه اندیشه مقام معظم رهبری این است که نظام اسلامی باید در همه حوزه‌ها در مرز قدرت قرار بگیرد، اظهار داشت: این رسالت همه حاکمان، ‌دولتمردان و مسئولان است. در 40 سال دوم انقلاب باید در این مسیر حرکت کرد. باید در مسیر خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی بود که این مسیر از تربیت خود می‌گذرد. اول باید به خود بپردازیم و بعد به جامعه بپردازیم و باید این نگاه را داشته باشیم که برای آینده بشریت یک تمدن خلق کنیم.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: تمدن‌سازی یعنی دغدغه سعادت جامعه بشری را داشت باشیم نه جهان‌گشایی. دغدغه رستگاری، امنیت، پاک کردن ظلم و عدالت در جامعه بشری را داشته باشیم. نظام اسلامی هرگز در اندیشه جهان‌گشایی و کشورگشایی نیست. نگاه ما به خارج از مرزها نگاه خلق قدرت به جامعه بشری است. امروز بالاترین دغدغه ما عراق مقتدر است. دغدغه سردار سلیمانی و یاران او و شما است. سوریه مقتدر، یمن مقتدر،‌ فلسطین مقتدر، لبنان مقتدر و دنیای اسلام مقتدر، این دغدغه ما است.

ابوترابی‌فرد گفت: خلق قدرت برای جامعه بشری و اسلامی یعنی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کنیم. اگر این دغدغه نبود امروز ما در کنار آنها نبودیم و ملت‌ها این را فهمیده‌اند. ملت لبنان امروز این حقیقت را یافته که تنها دغدغه جمهوری اسلامی ایران لبنان مقتدر و سوریه مقتدر است. ما جز به قدرت آنها نمی‌اندیشیم؛ پس باید در فکر یک جبهه مقتدر بود چراکه تنها زبانی که می‌توان با دنیای امروز خصوصا قدرت‌های مطرح جهان صحبت کرد زبان قدرت است. آنها جز این زبان، زبان دیگری نمی‌فهمند.

وی با تاکید بر اینکه بحث دیپلماسی دفاعی دقیقا مبتنی بر قدرت است، خاطرنشان کرد: اگر قدرت نداشته باشید کسی با شما سخن نمی‌گوید و به شما اعتنا نمی کند. کارت ورود به جلسه مذاکره، قدرت است و هر قدر این قدرت بسط پیدا می‌کند و جبهه مقتدر و محور مقاومت شکل می‌گیرد به اقتدار شما برای گفت‌وگو می‌افزاید.

امام جمعه موقت تهران افزود: امروز یکی از جهات مهمی که جایگاه ایران را در جهان در اقتدار قرار داده این است که ایران در کنار یک جبهه قدرتمند قرار دارد و با ایران تنها سخن نمی‌گویند. در آغاز انقلاب ایران مخاطب بود اما امروز یک محور و جبهه مخاطب است. دیپلماسی دفاعی ما امروز راه را هموار کرده است. امروز آنها خواستار مذاکره و گفت‌وگو هستند چون با یک قدرت روبرو هستند.

ابوترابی‌فرد بیان کرد: امروز پدافند هوایی از حوزه‌هایی است که ایران را در یک جایگاه برتری از قدرت قرار داده است. پدافند برای آسمان ایران و ملت‌های منطقه خط امنیت آورده است. دفاع مقدس به ما آموخت که پدافند هوایی مقتدر و یک شبکه کارآمد برای خط امنیت و اقتدار و امنیت چه نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به بیاناتی از امام علی (ع) گفت: نیروهای نظامی دژ مستحکم مردم هستند. حکمرانان، حاکمان و فرماندهان با یک قدرت دفاعی مقتدر است که عزت و اقتدار پیدا می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه امروز مکتب در پرتو یک نیروی مسلح مقتدر قدرتمند می‌شود، تاکید کرد: مکتب، دین، قرآن و عترت اقتدار خود را از اقتدار نیروهای مسلح دارد. اگر اقتدار نیروهای مسلح نبود اینها پایمال می‌شدند و استخوان‌های ما را خُرد می‌کردند چون دنیا بسیار بی‌رحم است.

ابوترابی‌فرد اظهار داشت: دشمنان اگر می‌توانستند امروز رقبای خود را با بمب هسته‌ای از میدان خارج کنند قطعا این کار را می‌کردند. اگر بمب اتمی رژیم صهیونیستی امروز کارایی داشت یقینا از آن استفاده می‌کردند. در این دنیای بی‌ترحم باید بر سطح قدرت اضافه کرد. راه‍‌های سیاسی، اقتصادی و مجموعه امنیت در یک جغرافیا ثمره نیروهای قدرتمند دفاعی است.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران روی پای خود ایستاده است، گفت: امروز ملت ایران با دنیا با قدرت سخن می گوید به دلیل این که نیروی پدافند قدرتمند است و برای آسمان کشور امنیت آورده است. این راه را با قدرت و عزت ادامه دهید.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کاستی‌ها و ضعف‍‌ها در همه جهان وجود دارد، گفت: امروز جوامع غربی مشکلات زیادی دارند. جهانی که از درون فروپاشیده شده و فرو ریخته است. امنیت در داخل خانه از دست رفته است. فرهنگ و تعهد رنگ باخته است، بنابراین مشکلات را باید با عقلانیت، علم و دانش حل کرد.