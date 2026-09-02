به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، خطیب نماز جمعه تهران، در سومین بخش آیین تجلیل و تکریم از خانوادههای معظم شهدای «جنگ رمضان»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: از همراهی دفتر حضرت آیتالله العظمی سیستانی تقدیر میکنیم زیرا در این دو روز، فرصت ارزشمندی فراهم شد تا از ۵۳۰ خانواده معظم شهید در تهران تجلیل و قدردانی شود.
ابوترابیفرد با بیان اینکه جوامع بشری همواره در معرض تهدیدها و فرصتهای مختلف قرار دارند، گفت: جهان اسلام در قرنهای اخیر با تهدیدهای جدی مواجه بوده است. جنگهای جهانی اول و دوم خسارتهای سنگینی به کشورهای اسلامی وارد کرد و زمینه تجزیه و تضعیف جهان اسلام را فراهم آورد. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران توانست با ایستادگی و مقاومت، مسیر شکلگیری قدرتی جدید در جهان اسلام را هموار کند و در برابر زیادهخواهیهای نظام سلطه بایستد.
وی با اشاره به تحولات منطقه و نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کشورهای منطقه تصریح کرد: آنچه امروز در عراق و دیگر کشورهای منطقه از قدرت و استقلال مشاهده میکنیم، از دستاوردهای مقاومت ملت ایران و ایستادگی در برابر استکبار است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در مقابله با گروه تروریستی داعش اظهار کرد: زمانی که داعش تا نزدیکی بغداد پیشروی کرده بود، نیروهای مقاومت در کنار فرماندهان عراقی و با پشتیبانی مرجعیت مقتدر عراق ایستادند و این کشور را از خطر سقوط نجات دادند. مرجعیت شجاع و مقتدر عراق با فتوای خود، ملت این کشور را برای مقابله با داعش بسیج کرد و نیروهای مقاومت نیز در میدان حضور یافتند و اجازه ندادند سرنوشت عراق به دست تروریستها و قدرتهای استکباری بیفتد.
ابوترابیفرد با بیان اینکه قدرتهای استکباری شکلگیری کشورهای مستقل و مقتدر در منطقه را برنمیتابند، خاطرنشان کرد: آنها میدانند که ایران مستقل و مقتدر، عراق مستقل و مقتدر و دیگر کشورهای مستقل منطقه میتوانند موجب بیداری ملتهای منطقه شوند و آینده از آن ملتهای مسلمان خواهد بود.
وی با اشاره به جنگ اخیر و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: نقشه قدرتهای غربی برای ایران، تضعیف زیرساختها، ایجاد کشوری ویران و فراهم کردن زمینه سلطه دوباره بر منطقه بود، اما به برکت هدایت امام خمینی(ره)، رهبری و ایستادگی ملت ایران، این نقشه با شکست مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای نظامی، اقتصادی و سیاسی غرب ایستاد و مقاومت ملت ایران و توانمندیهای دفاعی کشور، معادلات دشمن را تغییر داد.
ابوترابیفرد خطاب به خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد: این پیروزی و اقتدار به برکت خون شهدا، ایثار خانوادههای آنان، فرماندهان سلحشور، نیروهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران به دست آمده است. سرمایه بزرگی در اختیار ملت ایران قرار دارد و به برکت دعای خانوادههای شهدا، ایستادگی آنان، مقاومت ملت ایران و تلاش نیروهای مسلح و مسئولان، از روزهای سخت با عزت عبور خواهیم کرد.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ شهادت و مقاومت را برگرفته از قرآن، اهلبیت(ع) و مکتب عاشورا دانست و گفت: مدرسه شهادت، دستاورد مدرسه قرآن و عترت و مکتب اهلبیت(ع) است. عاشورا رمز حیات و عزت ملت ایران و مکتب امام صادق(ع) تکیهگاه و سرمایه عظیم ماست.
وی با تجلیل از مادران، همسران و فرزندان شهدا افزود: عاشورا به خانوادههای شهدا آرامش میدهد و فرهنگ زینبی، مرهمی بر قلبهای مادران، همسران و دختران شهداست. جوانان نیز با الهام از مکتب اهلبیت(ع) و حضرت علیاکبر(ع)، عزت و قدرت خود را به نمایش گذاشتهاند.
ابوترابیفرد در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم ایستادگی ملت ایران، مقاومت خانوادههای شهدا، تلاش نیروهای مسلح، دولت و دستگاه دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران قلههای عزت و اقتدار را فتح کند و پیامآور عزت، رحمت، قدرت و وحدت برای جهان اسلام باشد.
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