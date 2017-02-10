قدرت دفاعی و موشکی ایران ثمره تهدیدات آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اظهار داشت: نظام اسلامی و ملت مقاوم و نظام مقتدر و ملت شجاع لبنان، مقاومت اسلامی لبنان، ملت سوریه، نظام سیاسی سوریه، ملت یمن، نظام سیاسی مقتدر برآمده از اراده ملت یمن با همه قدرت و توان مقابل سیاست های آمریکای دیکتاتور و مدافع رژیم صهیونیستی و سرکوب نهضت های مردمی، ایستاده اند.

نائب رئیس دوم مجلس نهم با بیان موضع روشن و شفاف ملت ایران و مقاومت اسلامی وملت های مسلمان منطقه و آزادی خواهان جهان افزود: شما اظهار داشتید که ملت ایران نظام سیاسی مقتدر جمهوری اسلامی ایران به سیاست های آمریکا احترام نمی گذارند آقای ترامپ بی احترامی به دولتمردان و سیاست خارجی آمریکا یعنی بی احترامی به تروریست و مقاومت در برابر تروریست و گروهکهای تکفیری، و این هویت انقلاب اسلامی و ملت عزیز و ملتهای مقاوم منطقه است.

حجت الاسلام ابوترابی بیان هویت انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی را ایستادگی در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دانست و گفت: هویت انقلاب اسلامی در تمام عرصه ها و صحنه های تقابل نظام اسلامی با آمریکای جهانخوار در مبارزه با شاه در هشت سال دفاع مقدس، در تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ هسته ای در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام سیاسی برآمده از اراده ملت عراق در کشور عراق، دفاع از ملت لبنان و استقلال و اقتدار ملتهای مسلمان منطقه هویت و شناسنامه انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی را با رویارویی با زیاده خواهی آمریکا و مزدوران آمریکا می شناسند، افزود: این اقتدار ملت بزرگ ایران و راهپیمایی عظیم ملت بزرگ ایران در روژ بیست و دوم بهمن در سالگرد مبارزه بی امان ملت ایران رویارو با آمریکا و نظام سلطه حاکم بر جهان است.

حجت الاسلام ابوترابی در ادامه اظهار کرد: این هویت نظام اسلامی است، اما در کنار این سخنان بی محتوا که در ادبیات سیاسی جهان کمترین ارزشی ندارد رئیس جمهور جدید آمریکا یاوه گویی های روسای جمهور گذشته را در تهدید جمهوری اسلامی ایران اجرا می کرده است. باز هم از روی میز و زیر میز سخن گفته است اقتدار امروز ملت ایران ظرفیت های بدست آمده برای نهضت عزیز دستاورد، تهدیدات آمریکاست

وی افزود: ااینکه می‌بینید امروز ایران به قدرت دفاعی بزرگ و به یک قدرت موشکی برتر تبدیل شده است و به نماد امنیت تبدیل شده است و به بیان افسر اطلاعاتی ارشد ارتش آمریکا قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران قدرت نظامی آمریکا را در منطقه در خلیج فارس مهار کرده دستاورد تهدیدات آمریکاست.

حجت الاسلام ابوترابی گفت: اگر تهدیدات این عربده کشان نبود امروز ما یک قدرت بازدارنده مقتدر دفاعی در منطقه نبودیم، اگر هشت سال تهاجم جرثومه پلیدی به نام صدام بر ما ملت بزرگ ایران، با حمایت آمریکا و مستکبران جهان نبود امروز ارتش جمهوری اسلامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار ملت اسلام نبودند. این جایگاه قوی ثمره تهدیدات شماست بدانید تهدید شما تنها اثری که دارد افزایش اقتدار دفاعی و برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: به گفته یکی از مقامات ارشد نظامی کشور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران مقتدر با فرض وقوع تهدیدات بزرگ زندگی می کند، بخش مهمی از صنایع دفاعی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران معطوف به تولید روزانه قدردانی هر لحظه هر آن بر اقتدار دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی افزوده می شود.

حجت الاسلام ابوترابی بیان کرد: امروز نیروهای مسلمان جمهوری اسلامی ایران از توانی برخورداند که می توانند هر نقطه ای که بخواهد یک تهدید باشد قبل از آنکه اقدام به عمل نماید آن نقطه و آن تهدید را خنثی بنمایند، این قدرت ثمره تهدیدات آمریکا است با زبان قدرت می توان با آمریکا سخن گفت.

وی گفت: نظام حاکم بر جهان تنها یک زبان را می فهمد رژیم صهیونیستی و اربابان آن فقط زبان قدرت می فهمند و ملت بزرگ ایران تصمیم گرفته است بر قدرت دفاعی و بازدارنده تسلیحاتی و سیاسی و فرهنگی و انتظامی و در یک کلمه بر اقتدار ملت بزرگ ایران بیفزاید و این راه را با قدرت با همه توان دست در دست یکدیگر با عالیترین سطح از رهبر در پشت سر رهبر معظم و عالی قدر امام.مسلمین فرماندهی معظم کل قوا تا پیروزی نهایی بر استکبار جهانی تداوم خواهد بخشید.

وی بیان کرد: امروز این استان کرمانشاه همانند دیگر استان‌های کشور نماد وحدت برادران و خواهران و جوانان مسلمان و متعهد و فداکار اهل سنت و جماعت با جامعه افتخارآفرین پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام اند. امروز ایران اسلامی نماد وحدت اسلامی نماد وحدت اقوام گوناگون و آحاد ملت ایران و آحاد ملت اسلام در پشت سر رهبر معظم انقلاب و رویارو با زیاده خواهی آمریکا و استکبار جهانی است.

حجت الاسلام ابوترابی گفت: امیدوارم تا پیروزی کامل ملت فلسطین همه آرمان های امام، رهبر معظم و عالی قدر امروز در دو کلمه خلاصه می شود، ایستادگی در برابر زیاده خواهی آمریکا، منافع نامشروع آمریکا و نظام سلطه و مقاومت در کنار ملت به پا خواسته سلحشور و شجاع فلسطین در رویایی با رژیم صهیونیستی تا مرگ و نابودی این رژیم سفاک و اداره سرزمین فلسطین بدست توانای ملت فلسطین، مسلمان ومسیحیان و یهودیان فلسطینی همه با هم در کنار هم با مردم سالاری و بدون حضور و دخالت بیگانگان صهیونیستها که به سرزمین فلسطین لشکر کشی کردند باید ملت فلسطین اراده سرزمین فلسطین را در دست های پرتوان خود داشته باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی مقاومت اسلامی در منطقه، مسلمانان مقاوم عراق و سوریه مقاومت اسلامی لبنان و بحرین، ملت مقاوم یمن همه در کنار ملت بزرگ ایران، در کنار ملت مظلوم فلسطین قرار دارند و نابودی کامل رژیم صهیونیستی مبارزه بی امان خود را با این جرثومه پلید درادامه خواهند داد.